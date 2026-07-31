Тысячи мигрантов продолжают идти к испанским анклавам Сеута и Мелилья в Марокко, несмотря на многочисленные жертвы. Испанские власти усиливают охрану границ, а ситуация стремительно перерастает в масштабный миграционный кризис.

Число погибших во время массовой попытки прорваться в испанский анклав Сеута на территории Марокко возросло до 18 человек. Об этом сообщают испанские СМИ.

Накануне тысячи мигрантов пытались попасть в Сеуту всеми возможными способами — вплавь, на лодках и перелезая через пограничные заграждения. В основном это молодые люди и подростки, которые рассчитывают через испанский анклав попасть на территорию Европейского союза.

Однако поток мигрантов не прекращается.

По данным съемочной группы NOS, находящейся на месте событий, по дороге из Танжера в город Фнидек продолжают двигаться еще тысячи людей. Среди них — дети и подростки из Марокко, а также других стран Африки.

Из-за огромного скопления людей дорогу уже закрыли для автомобильного движения.

Именно из прибрежного города Фнидек мигранты пытаются добраться до Сеуты — испанской территории, которая является частью Европейского союза.

Под угрозой оказался и второй испанский анклав

Минувшей ночью стало известно, что мигранты начали предпринимать попытки попасть и в другой испанский анклав на территории Марокко — Мелилью.

Чтобы предотвратить массовый прорыв, испанские власти поздно вечером закрыли пограничный переход.

Жителям Мелильи рекомендовали не приближаться к границе, чтобы не мешать работе полиции и других сил правопорядка.

Нападения на полицию и поджоги

По сообщениям марокканских СМИ, в течение ночи группа мигрантов в районе Бени-Ансар, расположенном с марокканской стороны границы, вступила в столкновения с полицией.

По имеющимся данным, были совершены нападения на сотрудников правоохранительных органов, а также подожжены несколько полицейских автомобилей.

Несмотря на усиленные меры безопасности, мэр Мелильи сообщил, что за последние сутки около 400 человек все же смогли незаконно проникнуть на территорию испанского анклава.

Ситуация вокруг испанских анклавов Сеута и Мелилья продолжает стремительно ухудшаться. Рост числа погибших, продолжающийся поток мигрантов и столкновения с полицией свидетельствуют о том, что кризис на границе далек от завершения. Испании и Марокко предстоит искать новые способы сдерживания миграционного давления, которое уже приобрело масштаб гуманитарной и политической проблемы.