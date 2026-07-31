Поисковая операция на пакистанской вершине Броуд-Пик принесла первые трагические результаты. Спасатели обнаружили тела четырех альпинистов, однако еще шесть человек, включая знаменитого непальского покорителя восьмитысячников Нирмала Пурджи, по-прежнему числятся пропавшими без вести.

На пакистанской горе Броуд-Пик продолжается поисково-спасательная операция после схода мощной лавины, накрывшей международную группу альпинистов. По данным спасательных служб, обнаружены тела четырех погибших, еще шесть человек остаются пропавшими без вести, передает NOS..

Лавина сошла во время восхождения на Броуд-Пик — двенадцатую по высоте вершину мира, расположенную в горной системе Каракорум. Высота горы составляет 8047 метров.

Председатель Альпийского клуба Пакистана Ирфан Аршад сообщил газете Dawn, что удалось опознать двух погибших. Ими оказались непальский альпинист Пур Бахадур Гурунг и гражданка Омана Надира Аль Харти. Личности еще двух погибших пока официально не названы.

Поиски остальных участников экспедиции продолжаются. В операции задействованы два вертолета армейской авиации Пакистана.

По словам представителя компании Seven Summit Treks Чханга Давы Шерпы, последняя зарегистрированная точка, где находилась группа, располагалась на высоте около 6600 метров.

«С этого места они сорвались вниз», — рассказал он.

По данным Альпийского клуба Пакистана, лавина протащила альпинистов примерно на тысячу метров по склону.

В состав международной экспедиции входили спортсмены из Непала, Омана, Пакистана, Китая и США. Среди пропавших остается один из самых известных альпинистов современности — 43-летний Нирмал Пурджа, чья судьба пока неизвестна.

Пурджа получил мировую известность в 2019 году, когда всего за шесть месяцев и шесть дней покорил все 14 высочайших вершин планеты, установив мировой рекорд. Его достижение легло в основу документального фильма Netflix «14 Peaks: Nothing Is Impossible».

Тем самым непальский альпинист значительно превзошел прежний рекорд южнокорейца Ким Чан Хо, которому на покорение всех восьмитысячников потребовалось семь лет.

«Я хотел большего вызова — сделать то, что считалось невозможным: подняться на все 14 гор в "зоне смерти" всего за семь месяцев», — говорил Пурджа в одном из интервью.

Он также неоднократно заявлял, что не боится риска и стремится показать всему миру, на что способен человеческий организм.

В 2023 году его рекорд был побит норвежской альпинисткой Кристин Харила и непальцем Тенджином Шерпой, которые покорили все 14 восьмитысячников за три месяца и один день. Однако сам Пурджа еще в 2019 году говорил, что относится к этому спокойно.

«Рекорды существуют для того, чтобы их били. Когда меняется образ мышления, люди начинают понимать, что невозможное возможно, и тогда появляются новые достижения», — говорил он журналу Forbes.

Интересно, что профессиональным альпинизмом Пурджа занялся лишь в 2012 году, после посещения базового лагеря Эвереста. До этого он 16 лет прослужил в армии: сначала был бойцом знаменитых непальских гуркхов, а затем десять лет служил в подразделениях британского спецназа.

Поисково-спасательная операция на Броуд-Пике продолжается. Судьба Нирмала Пурджи и еще пяти участников экспедиции остается неизвестной.