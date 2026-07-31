Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Самый романтичный эстонский паром ждали в Риге, но он уходит в Италию 2 397

В мире
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Паром
ФОТО: LETA

Компания AS Tallink Grupp и организационный комитет Средиземноморских игр «Таранто-2026» достигли соглашения о чартере круизного лайнера Romantika. В августе судно отправится в Италию для обеспечения проживания и питания участников XX Средиземноморских игр.

Лайнер Romantika, который этим летом курсировал в качестве дополнительного судна на линии Таллинн-Стокгольм, а ранее по маршруту Рига - Стокгольм совершит свой последний рейс по Балтийскому морю 4 августа.

Пассажиры, купившие билеты на более поздние рейсы лайнера Romantika, смогут выбрать наиболее подходящую альтернативу для поездки в Стокгольм на судах Baltic Queen, Silja Symphony или Silja Serenade. Tallink уже связался с пассажирами напрямую, и большинство бронирований переоформлено.

"Наша цель — использовать наши суда наилучшим образом, и сдача Romantika в аренду в Италию положительно скажется на финансовых результатах Tallink", — прокомментировал председатель правления Tallink Grupp Пеэп Ялакас.

"Летние дополнительные рейсы на шведском направлении вместе со специальными круизами в Таллиннском заливе были частью летнего проекта, который должен был завершиться последним рейсом из Стокгольма в Таллинн 8 августа. В связи с отправкой судна в Италию проект завершится на четыре дня раньше", — добавил Ялакас, заверив, что благодаря гибкому расписанию Tallink клиенты смогут выбрать подходящую замену из нескольких альтернатив.

Построенный в 2002 году в Финляндии, Romantika стал первым паромом, построенным по заказу Tallink, и первым судном для эстонского судовладельца.

В настоящее время три судна Tallink работают в Европе по долгосрочным чартерным договорам. Круизные лайнеры Silja Europa и Galaxy зафрахтованы в Нидерландах, где используются в качестве плавучих гостиниц. Судно Superfast IX (переименованное в St. Patrick) сдано в аренду судоходной компании Hibernia Line и обслуживает маршрут между Ирландией и Францией.

×
Читайте нас также:
#Италия #романтика #круизный лайнер
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Броуд-Пик
Изображение к статье: продукция Terminal Autonomy
Изображение к статье: Питон
Изображение к статье: Нирмал Пурджа Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дорогая электроэнергия
Наша Латвия
Изображение к статье: Сеут - граница, через которые в Испанию проникли мигранты
В мире
Изображение к статье: Ягоды
Люблю!
Изображение к статье: Паек НАТО Эксклюзив!
Политика
3
Изображение к статье: Если бы Мэрилин Монро не умерла: новый фильм покажет легенду Голливуда в неожиданном образе
Культура &
Изображение к статье: Закрывается очередно родильное отделение
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Дорогая электроэнергия
Наша Латвия
Изображение к статье: Сеут - граница, через которые в Испанию проникли мигранты
В мире
Изображение к статье: Ягоды
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео