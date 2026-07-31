Компания AS Tallink Grupp и организационный комитет Средиземноморских игр «Таранто-2026» достигли соглашения о чартере круизного лайнера Romantika. В августе судно отправится в Италию для обеспечения проживания и питания участников XX Средиземноморских игр.

Лайнер Romantika, который этим летом курсировал в качестве дополнительного судна на линии Таллинн-Стокгольм, а ранее по маршруту Рига - Стокгольм совершит свой последний рейс по Балтийскому морю 4 августа.

Пассажиры, купившие билеты на более поздние рейсы лайнера Romantika, смогут выбрать наиболее подходящую альтернативу для поездки в Стокгольм на судах Baltic Queen, Silja Symphony или Silja Serenade. Tallink уже связался с пассажирами напрямую, и большинство бронирований переоформлено.

"Наша цель — использовать наши суда наилучшим образом, и сдача Romantika в аренду в Италию положительно скажется на финансовых результатах Tallink", — прокомментировал председатель правления Tallink Grupp Пеэп Ялакас.

"Летние дополнительные рейсы на шведском направлении вместе со специальными круизами в Таллиннском заливе были частью летнего проекта, который должен был завершиться последним рейсом из Стокгольма в Таллинн 8 августа. В связи с отправкой судна в Италию проект завершится на четыре дня раньше", — добавил Ялакас, заверив, что благодаря гибкому расписанию Tallink клиенты смогут выбрать подходящую замену из нескольких альтернатив.

Построенный в 2002 году в Финляндии, Romantika стал первым паромом, построенным по заказу Tallink, и первым судном для эстонского судовладельца.

В настоящее время три судна Tallink работают в Европе по долгосрочным чартерным договорам. Круизные лайнеры Silja Europa и Galaxy зафрахтованы в Нидерландах, где используются в качестве плавучих гостиниц. Судно Superfast IX (переименованное в St. Patrick) сдано в аренду судоходной компании Hibernia Line и обслуживает маршрут между Ирландией и Францией.