НАТО планирует усилить силы ядерного сдерживания в Европе, учитывая сохраняющуюся угрозу, исходящую от России и ее диктатора Владимира Путина. Об этом свидетельствует информация, оказавшаяся в распоряжении агентства DPA.

В частности, рассматривается вопрос о том, следует ли разместить в Европе дополнительные американские ядерные вооружения.

По мнению экспертов, США, возможно, уже доставили атомные бомбы B61-12 на авиабазу Лейкенхит в Великобритании.

Если ситуация в сфере безопасности продолжит ухудшаться, страны НАТО, расположенные ближе к России, в том числе Литва, Польша и Финляндия, также могут быть рассмотрены в качестве мест для дополнительного размещения американского ядерного оружия.

Планы главным образом касаются так называемого нестратегического ядерного оружия. Такие бомбы предназначены для применения против войск противника, аэродромов, портов, командных центров и другой военной инфраструктуры. По сравнению со стратегическим ядерным оружием они зачастую обладают меньшей мощностью взрыва и предназначены для доставки к цели с помощью истребителей, ракет малой дальности и крылатых ракет.

После масштабного ядерного разоружения, последовавшего за окончанием холодной войны, по оценкам экспертов в области ядерного вооружения, на складах шести авиабаз в Бельгии, Италии, Нидерландах, Турции и Германии осталось около 100 бомб B61-12.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью DPA не исключил возможности того, что в будущем в Европе может быть размещено большее количество американского ядерного оружия.

Однако, сославшись на соображения конфиденциальности, он отказался комментировать детали проводимой в настоящее время оценки ситуации и обсуждений.

В интервью, данном в середине июля, Рютте заявил, что НАТО постоянно оценивает, какие возможности необходимы альянсу и каким должен быть комплекс его средств ядерного сдерживания.