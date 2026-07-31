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Литва, Польша и Финляндия могут стать новыми площадками для размещения американского ядерного оружия - DPA 1 26

В мире
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ядерное оружие

НАТО планирует усилить силы ядерного сдерживания в Европе, учитывая сохраняющуюся угрозу, исходящую от России и ее диктатора Владимира Путина. Об этом свидетельствует информация, оказавшаяся в распоряжении агентства DPA.

В частности, рассматривается вопрос о том, следует ли разместить в Европе дополнительные американские ядерные вооружения.

По мнению экспертов, США, возможно, уже доставили атомные бомбы B61-12 на авиабазу Лейкенхит в Великобритании.

Если ситуация в сфере безопасности продолжит ухудшаться, страны НАТО, расположенные ближе к России, в том числе Литва, Польша и Финляндия, также могут быть рассмотрены в качестве мест для дополнительного размещения американского ядерного оружия.

Планы главным образом касаются так называемого нестратегического ядерного оружия. Такие бомбы предназначены для применения против войск противника, аэродромов, портов, командных центров и другой военной инфраструктуры. По сравнению со стратегическим ядерным оружием они зачастую обладают меньшей мощностью взрыва и предназначены для доставки к цели с помощью истребителей, ракет малой дальности и крылатых ракет.

После масштабного ядерного разоружения, последовавшего за окончанием холодной войны, по оценкам экспертов в области ядерного вооружения, на складах шести авиабаз в Бельгии, Италии, Нидерландах, Турции и Германии осталось около 100 бомб B61-12.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью DPA не исключил возможности того, что в будущем в Европе может быть размещено большее количество американского ядерного оружия.

Однако, сославшись на соображения конфиденциальности, он отказался комментировать детали проводимой в настоящее время оценки ситуации и обсуждений.

В интервью, данном в середине июля, Рютте заявил, что НАТО постоянно оценивает, какие возможности необходимы альянсу и каким должен быть комплекс его средств ядерного сдерживания.

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#НАТО #ядерное оружие #Европа #безопасность #Россия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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