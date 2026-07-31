Одним из возможных сценариев является размещение дополнительных американских ядерных вооружений в Европе. Потенциальными странами для размещения могут стать Польша, Финляндия и Литва. Польша может стать участником программы Nuclear Sharing. Финляндия отменила исторический запрет на ввоз и транзит ядерного оружия.

Парламент Литвы рассматривает законопроект, который исключает из конституции запрет на размещение в стране ядерного оружия. Эксперты исследовательской группы The Bulletin допускают, что США могли перебросить авиационные бомбы B61-12 на британскую авиабазу Лейкенхит.

Генсекретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что альянс обсуждает возможную адаптацию ядерного потенциала. Но не стал раскрывать детали из-за секретности. В июне после заседания Группы ядерного планирования НАТО союзники впервые почти за 20 лет опубликовали заявление, в котором подтвердили намерение модернизировать ядерные силы и адаптировать систему сдерживания.

В Европе предполагается размещение нового нестратегического ядерного оружия. Оно предназначено для применения против военной инфраструктуры — войск, аэродромов, портов, командных пунктов и других объектов. В отличие от стратегического ядерного оружия, они обычно имеют меньшую мощность и применяются с помощью истребителей, ракет малой дальности и крылатых ракет.

SZ пишет, что после завершения холодной войны и сокращения ядерных арсеналов в Европе осталось около 100 американских бомб B61-12. Они размещены на 6 авиабазах в пяти странах НАТО по программе Nuclear Sharing: Германии, Бельгии, Италии, Нидерландах и Турции. В Германии американские ядерные боеприпасы находятся на авиабазе Бюхель в земле Рейнланд-Пфальц. В случае кризиса они могут применяться с европейских самолетов союзников. Официально НАТО не раскрывают количество и расположение американских ядерных боеприпасов в Европе.

Американский эксперт по ядерным вооружениям Роберт Питерс заявил DPA, что США могут усилить ядерное присутствие в Европе в ближайшие 24 месяца. По его оценке, целесообразным было бы дополнительное размещение от 100 до 150 нестратегических ядерных боеприпасов. Питерс считает, что в Польше и Финляндии для этого потребуется строительство новых хранилищ, которое может занять несколько месяцев.

Бывший директор НАТО по ядерной политике Джим Стоукс считает, что перенос американских ядерных вооружений ближе к границам России с военной точки зрения не является обязательным. По его словам, задачи могут выполняться и с баз в Западной Европе.

В России заявляли, что Москва не планирует нападение на НАТО, но будет отвечать в случае атаки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждал, что прямое столкновение между Россией и НАТО может привести к обмену ядерными ударами, резюмирует The Moscow Times.