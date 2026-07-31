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Пошел через лес — и исчез: мужчину нашли внутри семиметрового питона 0 382

В мире
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Питон

ChatGPT

Житель индонезийских островов Сула стал жертвой гигантского питона, когда ночью возвращался домой через лес. Поиски пропавшего закончились трагически: его тело нашли внутри семиметровой змеи.

Трагедия произошла на индонезийских островах Сула.

Хасима Лумбеси в последний раз видели около трех часов ночи 27 июля. Мужчина один возвращался из деревни Пелита-Джая в соседнюю деревню Ваисакаи по лесной дороге, однако домой так и не добрался.

Когда к вечеру он не появился, четверо местных жителей отправились на поиски.

Сначала нашли личные вещи и следы крови

В нескольких десятках метров от дороги поисковики обнаружили рюкзак, сандалии и фонарь пропавшего мужчины. Рядом находились пятна крови. После этого к поискам подключились жители соседних деревень.

Вскоре они заметили огромного питона длиной около семи метров. Змея почти не двигалась, а ее сильно раздувшееся брюхо указывало на то, что она недавно проглотила крупную добычу.

Тело мужчины нашли внутри змеи

Местные жители убили питона и вскрыли его. Внутри действительно оказалось тело Хасима Лумбеси.

Полиция подтвердила гибель мужчины. После проведения необходимых процедур тело передали родственникам для похорон.

Жителей призвали не ходить по лесу в одиночку

После трагедии власти обратились к местным жителям с предупреждением соблюдать особую осторожность.

Людей призвали не ходить по лесу и на плантации в одиночку, поскольку эти районы остаются естественной средой обитания крупных диких животных, в том числе сетчатых питонов, которые способны нападать на человека.

Подобные случаи происходят крайне редко, однако в Индонезии за последние годы уже несколько раз сообщалось о нападениях крупных питонов на людей.

Трагедия на островах Сула вновь напомнила об опасностях, которые могут подстерегать людей в труднодоступных лесных районах Индонезии. Несмотря на редкость подобных нападений, власти рекомендуют местным жителям не передвигаться в одиночку по территориям, где обитают крупные змеи и другие дикие животные.

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#животные #поиск #трагедия #преступность #безопасность #Индонезия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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