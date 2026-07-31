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Пожары у курортов Турции: ситуация, прогнозы 0 233

В мире
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожары в Турции

По состоянию на 30–31 июля 2026 года в Турции было зафиксировано от 90 до 115 очагов возгорания.

В конце июля 2026 года юго-западное побережье Турции охватила волна лесных пожаров. Огонь подступил к популярным туристическим зонам — Анталье, Кемеру, Аланье, а также к провинции Мугла, где расположены всемирно известные курорты Фетхие, Бодрум и Мармарис.

На фоне аномальной жары, которая на данный момент превышает 50 градусов по Цельсию, и сильного ветра с порывами до 76 км/ч пламя распространяется с огромной скоростью.

**Что сейчас происходит с пожарами в Турции и опасная ли ситуация? **

По состоянию на 30–31 июля 2026 года в Турции было зафиксировано от 90 до 115 очагов возгорания. Наиболее тяжелая обстановка сложилась в Анталье, Мугле и Балыкесире. В Анталье огонь бушует в районах Каш, Кумерджа, Аксу и Кунду. В районе Аксу, где расположены известные отели, туристы жалуются на сильное задымление. Из-за пожаров перекрыта основная трасса Анталья — Фетхие, а работа аэропорта Газипаша в Аланье частично нарушена — часть рейсов перенаправлена в Анталью.

В Мугле зарегистрировано пять крупных пожаров. В районе Сейдикемера, между Фетхие и Мармарисом, огонь начался на фермерских угодьях и перекинулся на лесные массивы. На данный момент там эвакуированы 408 домов, 703 человека и около 100 животных, повреждены 55 зданий. Местный госпиталь с 45 пациентами также был экстренно эвакуирован.

На побережье Эгейского моря зафиксировано пять отдельных пожаров, в том числе в курортном городке Алтынолук, где эвакуировано 210 домов. Пожары затронули провинции Измир и Чанаккале. Огонь не щадит ни жилые дома, ни сельхозугодья, а небо над регионами окрасилось в багрово-оранжевый цвет.

Что предпринимают для ликвидации пожаров в Турции?

На данный момент турецкие власти мобилизовали все силы: 21 самолет, 69 вертолетов, около 500 единиц спецтехники и более 3,5 тысячи спасателей. Авиация непрерывно сбрасывает воду на наиболее опасные участки. Активную помощь оказывает и Россия — два самолета-амфибии Бе-200 уже провели в воздухе над районами чрезвычайной ситуации более 35 часов. Всего в тушении задействовано более 100 вертолетов и около 30 самолетов.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы призвал граждан к максимальной осторожности — он предупредил о шквалистом ветре до 80 км/ч. Несмотря на усилия, сильный ветер и жара серьезно осложняют работу пожарных.

Когда стихнет огонь?

Метеорологические прогнозы пока не дают повода для оптимизма. В ближайшие дни в Анталье ожидается температура 41 °C, в Мугле — 37 °C. Сильный ветер сохранится как минимум до 1 августа, после чего его скорость должна снизиться. Риск возникновения новых пожаров оценивается как экстремально высокий.

В первой декаде августа ожидается незначительное понижение температуры — до 32 °C, но дожди по-прежнему не прогнозируются. Эксперты предупреждают: 2026 год может стать одним из самых пожароопасных, поскольку в Европе ожидается аномальная жара, продолжительная засуха и накопление сухой растительности после обильных весенних дождей.

Кому угрожают пожары?

Основной удар стихии принимают на себя жилые районы и местные жители. В Анталье горят жилые дома, в провинции Мугла разрушены десятки зданий. В зоне риска проведена эвакуация нескольких сотен человек. Закрыты некоторые дороги, включая трассу Анталья — Фетхие, ограничен доступ к древним руинам Олимпоса.

Туристам настоятельно рекомендуют воздержаться от экскурсий в горы и ущелья.

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#Турция #эвакуация #ЧС #спасатели
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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