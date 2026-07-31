Российская баллистическая ракета уничтожила производственные мощности компании Terminal Autonomy в Киеве. Предприятие специализировалось на выпуске высокоточных беспилотников для глубоких ударов, оснащенных системами наведения с искусственным интеллектом, способными преодолевать средства радиоэлектронной борьбы. Корпорация была официально зарегистрирована в штате Делавэр в 2023 году. Об этом сообщило издание The Guardian.

По словам экспертов, название компании отражает суть технологии: искусственный интеллект берет на себя управление дроном на финальном этапе полета, когда радиосвязь подавляется противником. На мощностях завода выпускались беспилотники AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet, которые активно используются на передовой. Как сообщили источники, знакомые с деятельностью предприятия, в момент удара на объекте никого не было, поэтому человеческих жертв удалось избежать.

Российское государственное агентство ТАСС подтвердило факт атаки, ссылаясь на данные Министерства обороны России. В официальных российских сводках упоминалось, что на объекте работали «специалисты из украинско-американской компании», однако факт принадлежности завода корпорации из США не разглашался. Министерство обороны Украины ситуацию официально не прокомментировало.

Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Энтони Винчи отметил, что российское командование вряд ли учитывает страновую принадлежность активов при выборе целей.

По его мнению, любая производственная площадка, обеспечивающая украинскую армию, остается приоритетной мишенью для российских сил, независимо от того, зарегистрирована ли она в США или в другой стране.

Эксперты подчеркивают, что подобные атаки могут создать риски для иностранных инвестиций в оборонный сектор Украины, особенно в контексте недавних заявлений о возможных лицензионных соглашениях на производство американских систем вооружения, таких как ракеты Patriot, непосредственно на украинской территории.