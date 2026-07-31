Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Российская ракета уничтожила завод американской компании в Киеве 5 1498

В мире
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: продукция Terminal Autonomy

Российская баллистическая ракета уничтожила производственные мощности компании Terminal Autonomy в Киеве. Предприятие специализировалось на выпуске высокоточных беспилотников для глубоких ударов, оснащенных системами наведения с искусственным интеллектом, способными преодолевать средства радиоэлектронной борьбы. Корпорация была официально зарегистрирована в штате Делавэр в 2023 году. Об этом сообщило издание The Guardian.

По словам экспертов, название компании отражает суть технологии: искусственный интеллект берет на себя управление дроном на финальном этапе полета, когда радиосвязь подавляется противником. На мощностях завода выпускались беспилотники AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet, которые активно используются на передовой. Как сообщили источники, знакомые с деятельностью предприятия, в момент удара на объекте никого не было, поэтому человеческих жертв удалось избежать.

Российское государственное агентство ТАСС подтвердило факт атаки, ссылаясь на данные Министерства обороны России. В официальных российских сводках упоминалось, что на объекте работали «специалисты из украинско-американской компании», однако факт принадлежности завода корпорации из США не разглашался. Министерство обороны Украины ситуацию официально не прокомментировало.

Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Энтони Винчи отметил, что российское командование вряд ли учитывает страновую принадлежность активов при выборе целей.

По его мнению, любая производственная площадка, обеспечивающая украинскую армию, остается приоритетной мишенью для российских сил, независимо от того, зарегистрирована ли она в США или в другой стране.

Эксперты подчеркивают, что подобные атаки могут создать риски для иностранных инвестиций в оборонный сектор Украины, особенно в контексте недавних заявлений о возможных лицензионных соглашениях на производство американских систем вооружения, таких как ракеты Patriot, непосредственно на украинской территории.

×
Читайте нас также:
#Украина #инвестиции #разведка #безопасность #дроны #Америка #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
14
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Беженцы атакуют Сеуту
Изображение к статье: Тысячи мигрантов продолжают идти к испанским анклавам Сеута и Мелилья в Марокко Иконка видео
Изображение к статье: члены Хамас
Изображение к статье: Африка на старинном глобусе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ядерное оружие
В мире
1
Изображение к статье: Штекеры USB
Техно
Изображение к статье: Деньги
Политика
Изображение к статье: Полицейские и пенсия
ЧП и криминал
Изображение к статье: зал заседаний Сейма
Политика
3
Изображение к статье: Броуд-Пик
В мире
Изображение к статье: Ядерное оружие
В мире
1
Изображение к статье: Штекеры USB
Техно
Изображение к статье: Деньги
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео