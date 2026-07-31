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Россию и Беларусь не допустили к ЧМ-2027 по хоккею 0 227

В мире
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хоккей - это тоже политика

Решение об отстранении российских и белорусских хоккеистов от участия в турнирах под эгидой IIHF в сезоне-2026/27 объясняется соображениями безопасности, пишет "Немецкая волна".

Совет Международной федерации хоккея на льду (IIHF) повторно рассмотрел обращения российской и белорусской хоккейных федераций о допуске их команд к чемпионатам мира по хоккею с шайбой среди мужчин и среди женщин, а также к молодежным и юниорским мировым соревнованиям. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Во время заседания совет IIHF отдельно проанализировал возможность участия сборных России и Беларусив каждом турнире. Согласно решению совета, российская сборная не будет допущена ко всем перечисленным соревнованиям сезона 2026-2027 годов кроме ЧМ по хоккею среди женщин "из-за сохраняющихся сомнений касательно безопасности, охраны правопорядка и спортивной честности". Вопрос о допуске России к женскому чемпионату будет повторно рассмотрен советом IIHF в ноябре 2026 года "с учетом обстоятельств и оценки рисков, действующих на тот момент", отмечается в пресс-релизе.

Что касается сборной Беларуси, то на данный момент совет IIHF постановил не допускать ее к ЧМ по хоккею среди мужчин и среди молодежных команд "из-за сохраняющихся сомнений касательно безопасности и охраны правопорядка". Информации о допуске Беларуси к другим соревнования на сайте IIHF пока нет.

РФ пропустит шестой ЧМ по хоккею с начала войны в Украине

Чемпионат мира по хоккею среди мужчин пройдет в Германии с 14 по 30 мая 2027 года на стадионах Мангейма и Дюссельдорфа. Хоккейные команды России и Беларуси отстранены от международных соревнований после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Россия пропустит уже шестой подряд ЧМ по хоккею. Дисциплинарный комитет IIHF 28 мая аннулировал решение совета организации о недопуске сборных РФ к соревнованиям сезона 2026/27. После этого в IIHF заявили, что совет организации будет принимать решение о допуске россиян отдельно по каждому конкретному турниру, передает "Немецкая волна".

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#хоккей #спорт #безопасность #Беларусь #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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