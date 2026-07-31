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Чем Москва ответила Украине за нефтезаводы 0 777

В мире
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Где залить топливо?
ФОТО: Unsplash.com

Российские войска этим летом уничтожили более 200 автозаправочных станций в Украине.

Как пишет Financial Times, украинские власти считают, что атаки, которые в последние недели заметно усилились, направлены на нарушение нормальной жизни в прифронтовых районах. По мнению чиновников, удары также могут быть ответом на атаки Украины по российским нефтегазовым объектам.

В частности, член Харьковского областного совета Александр Скорик сообщил, что Россия разрушила более 200 АЗС, по меньшей мере 80 из них — в Харьковской области. Он также утверждает, что была атакована последняя заправочная станция на важном маршруте в сторону Киева, однако другие официальные лица опровергли эту информацию.

Атаки на украинскую топливную инфраструктуру происходят на фоне острейшего топливного кризиса в самой России, вызванного систематическими ударами украинских беспилотников по российским НПЗ, сообщает The Moscow Times.

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#Украина #беспилотники #Россия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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