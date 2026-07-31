Президент США заявил об "историческом" соглашении с ХАМАС о полном разоружении палестинской группировки. Израиль не комментировал соглашение.

Президент США Дональд Трамп в четверг, 20 июля, объявил о достижении "исторического соглашения" о полном разоружении радикального исламистского движения ХАМАС, назвав это важнейшим шагом к формированию нового палестинского правительства в секторе Газа.

"Сегодня Совет мира достиг исторического соглашения о полном разоружении ХАМАС и всех других вооруженных группировок в секторе Газа. Это грандиозный шаг к прочному миру и безопасности ", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США поблагодарил за содействие посредников из Египта, Катара и Турции. По словам Трампа, разоружение ХАМАС и союзных ему палестинских группировок должно проходить поэтапно.

Израиль не комментировал соглашение

Высокопоставленные представители ХАМАС подтвердили агентству AFP, что соглашение с США достигнуто. При этом Израиль пока не давал комментариев по этому вопросу.

Переговоры о реализации второго этапа плана США по прекращению конфликта в секторе Газа ведутся в Египте уже несколько недель, отмечает AFP. Помимо разоружения ХАМАС, второй этап подразумевает поэтапный вывод израильской армии из сектора Газа. После прекращения боевых действий управление территорией должен взять на себя палестинский технократический комитет, созданный американским "Советом мира".

Израиль ранее требовал разоружения ХАМАС как необходимого условия для дальнейшей деэскалации.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года палестинское радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа было убито более 71 000 человек, утверждало подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения сектора. Оно, однако, не указывало, как именно составляло эту графу статистики, в частности - сколько было исламистских боевиков среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.