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Умер Легенда Советского спорта 0 329

В мире
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иван Едешко

На 82-м году жизни умер прославленный советский баскетболист, олимпийский чемпион, уроженец Гродненской области Иван Едешко.

Игровую карьеру Иван Едешко начал в минском «Спартаке», затем играл в минском РТИ, а с 1970 по 1980 год с небольшим перерывом выступал в составе московского ЦСКА.

В 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене в составе сборной СССР стал олимпийским чемпионом. За три секунды до окончания решающего поединка с командой США именно Иван Едешко отдал «золотой» пас Александру Белову, который принес олимпийскую победу советской сборной. Тот момент вошел в перечень наиболее ярких эпизодов за всю историю мирового баскетбола.

Иван Едешко также является чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы, в составе ЦСКА становился обладателем Кубка европейских чемпионов и 8-кратным чемпионом Советского Союза. После завершения игровой карьеры стал тренером...

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#история #спорт #баскетбол #память
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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