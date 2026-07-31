Игровую карьеру Иван Едешко начал в минском «Спартаке», затем играл в минском РТИ, а с 1970 по 1980 год с небольшим перерывом выступал в составе московского ЦСКА.

В 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене в составе сборной СССР стал олимпийским чемпионом. За три секунды до окончания решающего поединка с командой США именно Иван Едешко отдал «золотой» пас Александру Белову, который принес олимпийскую победу советской сборной. Тот момент вошел в перечень наиболее ярких эпизодов за всю историю мирового баскетбола.

Иван Едешко также является чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы, в составе ЦСКА становился обладателем Кубка европейских чемпионов и 8-кратным чемпионом Советского Союза. После завершения игровой карьеры стал тренером...