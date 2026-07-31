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Власти Сеуты попросили Мадрид объявить режим ЧП после прорыва мигрантами границы 0 149

В мире
Дата публикации: 31.07.2026
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Изображение к статье: Беженцы атакуют Сеуту

Глава испанского анклава Сеута Хуан Хесус Вивас призвал правительство страны объявить чрезвычайное положение из-за массового прибытия мигрантов из Марокко, сообщило агентство Reuters.

В четверг, 30 июля, сотни людей пересекли границу и проникли в Сеуту. Часть мигрантов добралась до анклава вплавь, используя надувные круги и другие плавучие средства. Другие сломали ворота в пограничном ограждении и побежали в город.

Представитель Гражданской гвардии сообщил, что мигранты массово прибывали со стороны моря через волнорез Тарахаль. Сотрудники службы не справлялись с количеством людей и не смогли назвать точное число пересекших границу.

По данным испанского телеканала TVE, в Сеуту могли попасть от 2 до 3 тысяч человек. Однако официального подтверждения этой информации на время выхода новости не было.

Власти анклава попросили Мадрид направить военных, обеспечить безопасность и закрыть границу с Марокко. Правительство Испании заявило, что к пятнице, 31 июля, в Сеуту прибудут три взвода по 20 военнослужащих, подразделение водолазов и военный корабль. Численность специальных подразделений полиции увеличат до 200 сотрудников.

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что центральные власти сосредоточены на немедленном реагировании и готовят меры для скорейшего восстановления порядка.

Многие магазины в Сеуте закрылись. Местные предприниматели начали организовываться для защиты имущества и семей, опасаясь возможных беспорядков и нехватки полицейских сил.

Министерство внутренних дел Испании заявило, что незаконно пересекшие границу будут немедленно депортированы. Ведомство обвинило сети, занимающиеся незаконной перевозкой людей, в использовании недавнего решения Верховного суда для привлечения мигрантов.

Ранее суд постановил, что людей, перехваченных в море при попытке попасть в Сеуту или Мелилью, нельзя автоматически возвращать в рамках особого пограничного режима этих территорий.

Испанские власти сообщили, что сотрудничают с Марокко и в последние дни предотвратили несколько тысяч попыток незаконного проникновения в Сеуту. Министерство внутренних дел Марокко ситуацию пока не прокомментировало.

По данным правозащитников, среди прибывших есть граждане Марокко и выходцы из стран Африки к югу от Сахары, в том числе семьи с детьми. Представитель Испанской комиссии помощи беженцам заявил, что государство располагает возможностями для приема тех, кто намерен обратиться за убежищем.

Сеута и Мелилья – испанские автономные города в Северной Африке и единственные территории, где Европейский союз имеет сухопутную границу с Африкой. В 2021 году в Сеуту за несколько дней проникли около 10 тысяч человек.

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#Испания #граница #миграция #беженцы #безопасность #беспорядки #Марокко #правительство
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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