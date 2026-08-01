После реформы второго уровня пенсионной системы жители Литвы уже вывели около 4 млрд евро. Однако значительная часть этих средств не работает: деньги остаются на текущих счетах и постепенно теряют покупательную способность.

Жители Литвы продолжают активно выходить из второго уровня пенсионной системы. Из примерно 10 млрд евро, находившихся в пенсионных фондах, уже выведено около 4 млрд евро, сообщают Новости ТВ3.

Часть этих средств люди потратили, однако значительная сумма просто осталась на банковских счетах. По официальным данным, сегодня жители Литвы хранят около 22 млрд евро на текущих счетах и еще 8 млрд евро — на депозитах.

В Банке Литвы отмечают, что после пенсионной реформы объем депозитов вырос, однако многие предпочитают вообще не размещать деньги под проценты.

«После реформы второго уровня пенсионной системы объём средств на депозитах увеличился. Однако жители предпочитают хранить деньги даже не на депозитах, а на обычных расчётных счетах, в результате чего эти средства просто теряют свою покупательную способность», — заявил член правления Банка Литвы Мариус Скодис.

Новый министр финансов Литвы Тауримас Валис призывает жителей использовать выведенные средства не только для текущих расходов, но и для формирования долгосрочных накоплений.

«Жителям дали возможность выйти из второго уровня пенсионной системы, но наша задача — предложить им инвестировать в другие активы и формировать накопления», — сказал министр.

По словам Валиса, уже со следующего года правительство планирует упростить действующие правила инвестирования.

Впрочем, исследования Банка Литвы показывают, что главная проблема не только в законодательстве. 70% жителей считают, что у них вообще нет свободных денег для инвестиций. Остальные часто признаются, что боятся потерять накопления или не знают, как правильно инвестировать.

Эксперты обращают внимание и на законодательные ограничения. В ряде случаев для операций с финансовыми инструментами требуется нотариально заверенное согласие супруга.

«Поэтому многие просто опускают руки. Говорят, что супруг не хочет об этом думать или вообще запрещает… Это своего рода экономическое угнетение», — считает финансовый эксперт Екатерина Говина.

Критически оценивает такую норму и представитель Банка Литвы.

«Чтобы купить автомобиль, никакая доверенность от супруга не нужна. А если мы хотим приобрести государственные облигации, доверенность необходима. Какой-то абсурд», — отметил Мариус Скодис.

Частично проблему должны решить инвестиционные счета, которые начали действовать в Литве около полутора лет назад. Они позволяют значительно упростить налоговый учет: владельцу не нужно декларировать каждую сделку отдельно, а достаточно указать счет и общий объем внесенных и выведенных средств. Сейчас такие счета открыли около 27 тысяч жителей.

При этом эксперты обращают внимание еще на одну деталь реформы. Те, кто поспешил выйти из пенсионных фондов раньше, получили меньше, чем могли бы. За последние полгода доходность фондов выросла, и участники, которые не стали выводить средства, в среднем получили около 700 евро дополнительного дохода.

Реформа дала литовцам возможность самостоятельно распоряжаться пенсионными накоплениями, однако власти теперь пытаются убедить жителей не хранить миллиарды без движения, а использовать их для долгосрочных инвестиций.