После массового прорыва мигрантов в испанский анклав Сеута новая попытка пересечения границы произошла в Мелилье. Тем временем Испания заявляет, что большинство мигрантов уже вернулись в Марокко, а Евросоюз готовится обсудить ситуацию на экстренных встречах.

Спустя несколько дней после массового прорыва мигрантов в испанский анклав Сеута новая попытка пересечения границы произошла в другом испанском анклаве в Северной Африке — Мелилье.

По данным испанских СМИ, в пятницу вечером около 500 человек попытались попасть в Мелилью с территории Марокко. Примерно через два часа была предпринята еще одна попытка преодолеть пограничное ограждение.

Во время столкновений несколько мигрантов забрасывали сотрудников сил безопасности камнями. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. На момент публикации информации не сообщалось, удалось ли кому-либо пересечь границу.

Кроме того, с вечера четверга остается закрытым пограничный пункт Бени-Энсар, соединяющий Мелилью с Марокко.

Новые события произошли вскоре после крупнейшего за последнее время миграционного кризиса в Сеуте, где несколько дней назад тысячи мигрантов прорвались через границу.

Однако, по словам министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса, ситуация в Сеуте уже практически урегулирована. Он заявил, что почти все мигранты, проникшие в анклав, покинули его и вернулись в Марокко.

La práctica totalidad de quienes entraron en Ceuta han vuelto ya a Marruecos.



No es posible trasladarse de Ceuta y Melilla a la Peninsula sin identificarse en un control de policía. La integridad del espacio Schengen está absolutamente garantizada. Basta de confusión interesada — José Manuel Albares (@jmalbares) July 31, 2026

Испанские власти также подчеркивают, что из Сеуты невозможно попасть на материковую часть Испании без проверки документов. По словам Альбареса, целостность Шенгенской зоны не была нарушена.

Это важно, поскольку Сеута и Мелилья находятся на африканском побережье, но являются территориями Испании и внешней границей Европейского союза. Любые массовые попытки прорыва через их границы быстро приобретают общеевропейское значение.

На фоне происходящего Италия объявила о временной приостановке действия Шенгенского соглашения с Испанией. В свою очередь еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер сообщил, что, по информации испанской стороны, никто из мигрантов не смог попасть через море на материковую часть Евросоюза.

Ситуацию уже в ближайшие дни обсудят на уровне ЕС. В субботу состоится встреча экспертов государств-членов, а в понедельник вопрос рассмотрят послы стран Евросоюза, которые оценят развитие кризиса и возможные совместные меры.