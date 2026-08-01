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Мигранты предприняли новую попытку прорыва в Испанию: после Сеуты целью стала Мелилья 0 288

В мире
Дата публикации: 01.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: мигранты
ФОТО: Youtube

После массового прорыва мигрантов в испанский анклав Сеута новая попытка пересечения границы произошла в Мелилье. Тем временем Испания заявляет, что большинство мигрантов уже вернулись в Марокко, а Евросоюз готовится обсудить ситуацию на экстренных встречах.

Спустя несколько дней после массового прорыва мигрантов в испанский анклав Сеута новая попытка пересечения границы произошла в другом испанском анклаве в Северной Африке — Мелилье.

По данным испанских СМИ, в пятницу вечером около 500 человек попытались попасть в Мелилью с территории Марокко. Примерно через два часа была предпринята еще одна попытка преодолеть пограничное ограждение.

Во время столкновений несколько мигрантов забрасывали сотрудников сил безопасности камнями. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. На момент публикации информации не сообщалось, удалось ли кому-либо пересечь границу.

Кроме того, с вечера четверга остается закрытым пограничный пункт Бени-Энсар, соединяющий Мелилью с Марокко.

Новые события произошли вскоре после крупнейшего за последнее время миграционного кризиса в Сеуте, где несколько дней назад тысячи мигрантов прорвались через границу.

Однако, по словам министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса, ситуация в Сеуте уже практически урегулирована. Он заявил, что почти все мигранты, проникшие в анклав, покинули его и вернулись в Марокко.

Испанские власти также подчеркивают, что из Сеуты невозможно попасть на материковую часть Испании без проверки документов. По словам Альбареса, целостность Шенгенской зоны не была нарушена.

Это важно, поскольку Сеута и Мелилья находятся на африканском побережье, но являются территориями Испании и внешней границей Европейского союза. Любые массовые попытки прорыва через их границы быстро приобретают общеевропейское значение.

На фоне происходящего Италия объявила о временной приостановке действия Шенгенского соглашения с Испанией. В свою очередь еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер сообщил, что, по информации испанской стороны, никто из мигрантов не смог попасть через море на материковую часть Евросоюза.

Ситуацию уже в ближайшие дни обсудят на уровне ЕС. В субботу состоится встреча экспертов государств-членов, а в понедельник вопрос рассмотрят послы стран Евросоюза, которые оценят развитие кризиса и возможные совместные меры.

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#Испания #граница #Европа #Марокко #Шенген #Евросоюз #мигранты #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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