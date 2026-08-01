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НАТО может разместить ядерное оружие еще в трех странах Европы 2 554

В мире
Дата публикации: 01.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ядерная бомба
ФОТО: dreamstime

НАТО рассматривает возможность расширения системы ядерного сдерживания в Европе на фоне ухудшения ситуации в сфере безопасности. По данным СМИ, в числе стран, где в будущем может быть размещено американское нестратегическое ядерное оружие, обсуждаются Польша, Финляндия и Литва.

Североатлантический альянс обсуждает возможное расширение системы ядерного сдерживания в Европе. Как сообщает агентство dpa, в случае дальнейшего ухудшения ситуации в сфере безопасности американское нестратегическое ядерное оружие может быть размещено в Польше, Финляндии и Литве, пишет DW.

Речь идет о боеприпасах, предназначенных для поражения военных объектов — войск, аэродромов, портов, командных пунктов и другой инфраструктуры. В отличие от стратегического ядерного оружия, такие боеприпасы обладают меньшей мощностью и могут доставляться к цели с помощью боевой авиации или крылатых ракет.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью dpa не исключил возможности размещения в Европе дополнительных единиц американского ядерного оружия. При этом он отказался раскрывать детали обсуждений.

«Мы должны гарантировать, что никто не сможет нанести по нам ядерный удар, не столкнувшись с нашим ответным действием», — заявил Рютте.

После окончания холодной войны США значительно сократили свой ядерный арсенал в Европе. По данным dpa, сейчас в рамках программы Nuclear Sharing на шести авиабазах в пяти странах НАТО — Германии, Бельгии, Италии, Нидерландах и Турции — размещено около 100 американских авиабомб B61-12.

В последние месяцы вопрос расширения системы ядерного сдерживания стал обсуждаться активнее. Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что Вильнюс готов присоединиться к этой системе, хотя подчеркнул, что в настоящее время не планирует размещать ядерное оружие на территории страны в мирное время.

Одновременно Финляндия изменила национальное законодательство. В конце июня парламент страны одобрил поправки к закону об атомной энергии, отменившие запрет на ввоз и размещение ядерного оружия. Новые нормы вступили в силу 1 июля.

Пока НАТО официально не объявляло о каких-либо решениях. По информации dpa, речь идет о вариантах, которые могут быть реализованы только в случае дальнейшей эскалации ситуации с безопасностью в Европе.

На данный момент расширение ядерного присутствия НАТО остается предметом обсуждения, однако изменения законодательства в отдельных странах и заявления представителей альянса свидетельствуют о подготовке к различным сценариям развития ситуации.

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#НАТО #Литва #Финляндия #Польша #ядерное оружие #Европа #безопасность #геополитика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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