Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели могут начаться новые попытки возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной. При этом он предупредил, что позиции сторон по-прежнему остаются крайне далекими друг от друга.

Соединенные Штаты рассчитывают в ближайшие недели предпринять новые шаги для возобновления переговоров между Россией и Украиной. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

По его словам, ближайшие две недели покажут, удастся ли вновь запустить переговорный процесс и приблизиться к прекращению войны.

При этом Рубио подчеркнул, что главным препятствием остаются принципиальные разногласия между сторонами.

«У обеих сторон есть довольно жесткие красные линии, и пока нам не удастся хотя бы немного сблизить эти красные линии, мы не достигнем желаемого результата», — заявил глава американской дипломатии.

Он добавил, что Вашингтон готов использовать любую возможность, которая может помочь возобновить переговоры и приблизить мирное урегулирование.

По словам Рубио, для продвижения процесса необходимы новые предложения. Ранее, после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, он отмечал, что прежние варианты урегулирования были неприемлемы для Украины и, по его мнению, сейчас вряд ли стали бы более реалистичными.

Это означает, что возможный новый раунд переговоров, если он состоится, вероятнее всего, будет строиться уже на иных подходах, чем обсуждавшиеся ранее инициативы.

На этом фоне, по информации UNIAN, специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Киев во второй половине августа. Их визит может быть приурочен к мероприятиям по случаю 35-й годовщины независимости Украины.

Пока конкретные сроки и формат возможных переговоров не называются. Однако заявление Рубио свидетельствует о том, что США продолжают искать возможности для возобновления дипломатического процесса.