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«Сбили только одну из 27»: Зеленский заявил о нехватке ракет Patriot после ночной атаки 1 170

В мире
Дата публикации: 01.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: разрушенный ракетой дом и спасатели

Последствия ночной атаки на Киев.

ФОТО: пресс-фото

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время массированного российского удара украинские силы ПВО смогли перехватить лишь одну из 27 баллистических ракет. По его словам, причиной стала нехватка ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

Во время массированной российской атаки в ночь на субботу украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить только одну из 27 баллистических ракет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, призвав союзников ускорить поставки средств противоракетной обороны.

По словам главы государства, Россия выпустила по Украине 35 ракет, из которых 27 были баллистическими, а также 185 ударных беспилотников различных типов.

Главной целью атаки стал Киев, однако удары также были нанесены по Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областям.

Как заявил Зеленский, столь низкая эффективность перехвата баллистических целей объясняется нехваткой ракет для американских систем Patriot.

«Удалось сбить только одну баллистическую ракету просто потому, что не хватает ракет для систем Patriot», — сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что дефицит средств противоракетной обороны позволяет России продолжать подобные атаки и приводит к новым жертвам среди мирного населения.

По словам Зеленского, необходимые средства должны использоваться уже сейчас, а не оставаться на складах в ожидании возможных будущих кризисов. Он призвал партнеров ускорить поставки систем ПВО и боеприпасов к ним.

В результате ночного удара в Киеве были повреждены 18 жилых домов, школа, объекты инфраструктуры и здание посольства Литвы. В нескольких районах столицы вспыхнули пожары, ликвидация последствий продолжалась с ночи.

По последним данным украинских властей, в результате ракетной атаки на Киев погибли девять человек. Еще 30 получили ранения, среди пострадавших — четверо детей.

Последние месяцы Россия регулярно применяет в ударах по Украине баллистические ракеты, перехват которых считается одной из самых сложных задач для систем противовоздушной обороны. Именно поэтому Киев неоднократно обращался к западным партнерам с просьбой увеличить поставки комплексов Patriot и ракет к ним.

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#Украина #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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