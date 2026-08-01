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Сибига оценил повреждения посольства Литвы после удара по Киеву 0 85

В мире
Дата публикации: 01.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: разбитое стекло
ФОТО: пресс-фото

Здание посольства Литвы в Киеве получило незначительные повреждения в результате массированной российской ракетной атаки. По данным украинских властей, никто из сотрудников дипломатической миссии не пострадал.

Посольство Литвы в Киеве оказалось среди объектов, поврежденных во время массированного российского удара по украинской столице в ночь на субботу. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, зданию дипломатической миссии нанесен незначительный ущерб, а сотрудники посольства не пострадали.

«В результате массированной российской атаки на Киев здание посольства Литвы получило незначительные повреждения. К счастью, никто из сотрудников не пострадал», — написал Сибига.

Глава украинского МИД выразил солидарность с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом, послом и сотрудниками литовского внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что Украина готова оказать необходимую помощь.

Он также поблагодарил Литву за неизменную поддержку Украины во время войны.

Повреждение посольства стало одним из последствий масштабной атаки, главной целью которой, по данным украинских властей, был Киев. В результате удара в столице были повреждены жилые дома, школа, объекты инфраструктуры и дипломатические представительства.

По последним данным, погибли девять человек, еще 30 получили ранения, среди них — четверо детей.

О том, что здание посольства Литвы пострадало во время атаки, ранее также сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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#Литва #Украина #посольство #дипломатия #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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