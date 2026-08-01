Количество погибших во время миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута увеличилось до 67 человек. Большинство мигрантов уже возвращены в Марокко, однако власти признают, что ситуация в городе пока далека от нормализации.

Число жертв миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута продолжает расти. По последним данным, погибли 67 человек. Среди них есть как утонувшие при попытке добраться до испанской территории по морю, так и люди, ставшие жертвами давки.

Несмотря на то что наиболее напряженный этап кризиса уже позади, попытки незаконно попасть в Сеуту продолжаются. В субботу утром небольшая группа мигрантов доплыла до пляжа Тарахаль, однако испанские военнослужащие встретили их на берегу и сопроводили обратно через границу.

По информации Министерства внутренних дел Испании, практически все мигранты, которые ранее незаконно проникли в Сеуту, уже вернулись в Марокко.

После нескольких дней хаоса жизнь в городе постепенно начинает возвращаться в привычное русло. Однако власти признают, что полностью кризис пока не завершен.

«Возвращение людей началось удовлетворительно, однако этот процесс необходимо завершить. Город пока еще не вернулся к нормальному ритму жизни», — заявил президент Сеуты Хуан Хесус Вивас.

Для Испании Сеута имеет особое значение, поскольку вместе с Мелильей является внешней сухопутной границей Европейского союза с Африкой. Именно поэтому любые массовые попытки прорыва мигрантов быстро становятся вопросом общеевропейской безопасности.

В последние дни ситуация вокруг Сеуты стала предметом обсуждения и на уровне Евросоюза. Европейские страны продолжают координировать действия в связи с крупнейшим за последние годы миграционным кризисом на этом участке границы.