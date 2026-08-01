В ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве произошел взрыв. По данным ГУ МВД по Москве, погибли три человека, еще 15 получили ранения. Причины происшествия официально пока не названы.

Вечером 1 августа в центре Москвы прогремел взрыв в итальянском ресторане Balzi Rossi, расположенном на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади.

Главное управление МВД по Москве подтвердило, что в результате происшествия погибли три человека, еще 15 получили ранения.

По информации Baza, в день происшествия ресторан был закрыт для посетителей и принимал частное мероприятие. Официально не сообщается, какое именно.

При этом российские СМИ и Telegram-каналы приводят разные версии. Так, Telegram-канал «112» утверждает, что в ресторане проходила свадьба примерно на 50 человек. Издание ASTRA со ссылкой на очевидца сообщает, что там отмечали день рождения российского генерала. Эти сведения официально не подтверждены.

Причины взрыва также пока не названы. По информации Telegram-канала «112», взрыв мог произойти из-за газового оборудования на кухне ресторана. Официального подтверждения этой версии на момент публикации нет.

После происшествия полиция оцепила территорию вокруг здания. Департамент транспорта Москвы сообщил, что запланированный на вечер Ночной велофестиваль перенесен на другую дату «в связи с непредвиденными обстоятельствами».

В то же время ряд российских военных блогеров и СМИ утверждают, что среди гостей мероприятия могли находиться представители российского военного руководства. ASTRA со ссылкой на очевидца также пишет, что возле ресторана было припарковано большое количество автомобилей с черными государственными номерами, которые обычно используются транспортом Вооруженных сил России и некоторых других силовых структур. По словам очевидца, рядом также находился автобус Росгвардии. Независимого подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, что в феврале этого года в Москве уже произошло резонансное нападение на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева, который получил огнестрельные ранения. Однако на данный момент официальные органы не сообщают о какой-либо связи между тем происшествием и нынешним взрывом.

Следователи продолжают устанавливать причины взрыва, а информация о характере мероприятия и возможных обстоятельствах происшествия пока остается противоречивой и официально не подтверждена.