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В Черном море затонул контейнеровоз «Росатома»: Россия заявляет об атаке украинских морских дронов 2 889

В мире
Дата публикации: 01.08.2026
BB.LV
ФОТО: twitter

Контейнеровоз Janina российской транспортной группы FESCO затонул в Черном море после атаки морских дронов. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв, утверждая, что судно перевозило исключительно гражданские грузы.

Контейнеровоз Janina, принадлежащий транспортной группе FESCO, затонул в ночь на 1 августа в Черном море. Российская сторона утверждает, что причиной стала атака двух украинских морских дронов.

Об этом сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. По его словам, инцидент произошел примерно в 130 морских милях от Новороссийска, в международных водах.

Лихачёв заявил, что все находившиеся на борту люди были спасены. При этом он назвал судно гражданским контейнеровозом, перевозившим коммерческие грузы, включая замороженную продукцию, строительные и отделочные материалы.

«Это был самый обычный контейнеровоз, который находился в международных водах и перевозил гражданские товары», — заявил глава «Росатома», назвав произошедшее «пиратством и морским разбоем».

FESCO входит в контур управления «Росатома», а контейнеровоз Janina эксплуатировался компанией с сентября 2021 года. По данным издания Astra, длина судна составляет 142 метра, ширина — 22 метра, а вместимость — 962 контейнера.

Российская сторона пока не сообщила о характере повреждений, полученных судном, и не представила дополнительных подробностей произошедшего.

В заявлении Лихачёва говорится, что были спасены 17 членов экипажа.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаку на подсанкционное судно в Черном море.

"Благодаря точности наших Сил обороны он пошел ко дну", — прокомментировал удар по контейнеровозу глава украинского государства.

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#Украина #Росатом #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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