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В Москве загорелся собор Василия Блаженного на Красной площади 0 1749

В мире
Дата публикации: 01.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: собор Василия Блаженного
ФОТО: Unsplash

В Москве произошел пожар в соборе Василия Блаженного, расположенном на Красной площади. Возгорание удалось быстро ликвидировать, информации о пострадавших не поступало.

В субботу в соборе Василия Блаженного на Красной площади в Москве произошел пожар. По данным российских экстренных служб, возгорание уже полностью ликвидировано.

Как сообщает ТАСС, огонь вспыхнул на первом этаже здания — в кабинете директора. Загорелись мебель и личные вещи, а площадь пожара составила около 10 квадратных метров.

Причины возгорания пока официально не называются. Информации о пострадавших также не поступало.

Для ликвидации пожара были направлены около десяти пожарных расчетов. Спустя некоторое время оперативные службы сообщили, что огонь полностью потушен.

Собор Василия Блаженного — один из самых известных архитектурных символов Москвы и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня здание функционирует преимущественно как музей, входящий в состав Государственного исторического музея, хотя в нем также периодически проходят богослужения.

По предварительной информации, пожар был локальным и не привел к масштабному распространению огня. Оценка возможного ущерба будет проведена после завершения работы специалистов.

Собор Василия Блаженного расположен в самом центре Москвы, примерно в 200 метрах от стен Кремля, и считается одним из главных символов российской столицы.

Пожар произошел на фоне продолжающихся атак украинских беспилотников по территории России. В последние месяцы Москва и Московская область неоднократно подвергались налетам дронов, из-за которых временно закрывались аэропорты, а также возникали пожары на отдельных объектах инфраструктуры.

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#пожар #ЧП #Москва #архитектура #Россия #музеи
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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