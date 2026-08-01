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Во Франции взяли под контроль крупнейший с 1949 года лесной пожар 0 48

В мире
Дата публикации: 01.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожарная машина на фоне лесного пожара
ФОТО: Youtube

Французским пожарным удалось взять под контроль крупнейший лесной пожар в стране за последние десятилетия. Огонь уничтожил 42 тысячи гектаров леса, сотни домов и вынудил эвакуировать около 220 тысяч человек.

Во Франции удалось остановить распространение крупнейшего лесного пожара со времен 1949 года. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.

По его словам, пожар удалось взять под контроль, хотя в отдельных очагах огонь еще сохраняется и пожарные продолжают работу.

Наиболее серьезно пострадал регион Жиронда недалеко от Бордо. Здесь пламя уничтожило около 42 тысяч гектаров соснового леса на побережье Атлантического океана, а также около 240 жилых домов.

По предварительной информации местных властей, причиной пожара могла стать случайная искра, вылетевшая из машины, использовавшейся для расчистки кустарника.

Борьба с огнем продолжалась более недели. За это время из опасной зоны были эвакуированы около 220 тысяч человек. Сейчас большинство жителей уже смогли вернуться домой.

Префект региона Жиронда Софи Брокас заявила, что после многих дней напряженной работы регион «наконец-то может вздохнуть с облегчением».

Нынешний пожар стал крупнейшим во Франции с 1949 года. Тогда, также в Жиронде, огонь уничтожил около 50 тысяч гектаров леса.

Лесные пожары этим летом стали следствием нескольких волн экстремальной жары. Высокие температуры и продолжительная засуха значительно повысили риск возгораний, высушив леса и растительность.

По данным Европейской информационной системы по лесным пожарам (EFFIS), с начала года во Франции уже выгорело около 92 тысяч гектаров территории. Это самый высокий показатель за весь период спутниковых наблюдений, которые ведутся около 20 лет.

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#пожар #катастрофа #Франция #экология #эвакуация
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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