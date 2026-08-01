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Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Неаполе: более 20 пострадавших 0 114

В мире
Дата публикации: 01.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Землетрясение в Неаполе

Фото: ANSA.

Вечером в пятницу в итальянском Неаполе произошло землетрясение магнитудой 4,7. По данным агентства ANSA, эпицентр находился в вулканической зоне Кампи-Флегреи на глубине около трех километров. Подземные толчки были зафиксированы около 19:45.

По предварительной информации, пострадал как минимум 21 человек, двое находятся в тяжелом состоянии, передает NOS.

Власти сообщают о повреждениях зданий в Неаполе и его окрестностях. С фасадов домов обрушились фрагменты стен и облицовки. В городе Поццуоли падающие обломки повредили несколько автомобилей.

После основного толчка были зарегистрированы десятки афтершоков. Многие жители в целях безопасности покинули свои дома и вышли на улицы. Железнодорожное сообщение в районе Неаполя временно приостанавливалось.

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#катастрофа #Италия #землетрясение #безопасность
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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