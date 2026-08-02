Беларусь приступила к формированию отдельной десантно-штурмовой бригады в Гомельской области, в 40 километрах от границы с Украиной. Это подразделение станет четвертым по счету в структуре сил спецопераций страны, а его создание напрямую связано с анализом тактики ведения боевых действий в соседнем государстве.

Подробности рассказал командующий силами специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь Александр Ильюкевич.

Как заявил представитель военного командования, на текущий момент в полном составе укомплектован первый десантно-штурмовой батальон. Военные планируют до завершения текущего года сформировать второй аналогичный батальон, чтобы вывести соединение на полную мощность.

Помимо основных штурмовых единиц, в состав бригады войдут профильные подразделения всестороннего обеспечения. Речь идет о создании артиллерийских батарей, зенитных расчетов для прикрытия с воздуха, разведывательных групп, а также тыловых и инженерных служб.

География дислокации и место в структуре армии

Новое формирование получило номер 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Местом его постоянной дислокации выбрана Гомельская область, точка размещения отстоит всего на 40 километров от линии государственной границы с Украиной.

Оно станет четвертой десантно-штурмовой бригадой на территории республики наряду со 103-й (дислоцированной в Витебске), 38-й (в Бресте) и 5-й (в Марьиной Горке).

Причины усиления: реакция на современные угрозы

Говоря о причинах создания новой бригады, Александр Ильюкевич прямо увязал это решение с наблюдениями за ходом вооруженного противостояния по ту сторону границы. Ключевым фактором, по его словам, стало массированное применение беспилотных летательных аппаратов в условиях современных боестолкновений.