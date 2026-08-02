Известный непальский альпинист Нирмал Пурджа, прославившийся благодаря документальному фильму Netflix «14 вершин: Нет ничего невозможного», погиб во время схода лавины на горе Броуд-Пик в Пакистане. О его смерти сообщила основанная им благотворительная организация Nimsdai Foundation.

Трагедия произошла днем 30 июля во время восхождения на Броуд-Пик высотой 8051 метр — двенадцатую по высоте вершину мира. Пурджа возглавлял группу из десяти альпинистов, когда экспедицию накрыла лавина. Сначала все участники считались пропавшими без вести.

В опубликованном в субботу заявлении фонда говорится, что 43-летний спортсмен «трагически погиб», а его наследие будет жить в людях, которых он вдохновил преодолевать собственные вершины.

Кроме Пурджи подтверждена гибель еще трех участников экспедиции: альпинистки из Омана Надиры Аль Харти, непальского проводника Пур Бахадура Гурунга по прозвищу Юкта и американской альпинистки и фотографа-путешественницы Сары Мэллори Гайс. Поиски еще шести человек продолжаются.

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Ранее руководивший экспедицией на Броуд-Пик альпинист Напьер Сэндфорд Фуллер отмечал, что шансы найти выживших были крайне малы. По его словам, в течение нескольких дней в регионе шли дожди, а на большой высоте они превращались в снег, что привело к накоплению огромной снежной массы и значительно повысило риск схода лавины.

Нирмал Пурджа вошел в историю мирового альпинизма в 2019 году, когда всего за шесть месяцев и шесть дней покорил все 14 восьмитысячников планеты, установив мировой рекорд. Его достижение легло в основу документального фильма Netflix «14 вершин: Нет ничего невозможного».

Бывший военнослужащий британской армии неоднократно говорил, что хотел использовать свою известность, чтобы привлечь внимание к работе непальских шерпов, которые помогают альпинистам во время восхождений, но зачастую остаются в тени.

Власти Пакистана сообщили, что продолжают поисково-спасательную операцию и задействовали все доступные ресурсы, включая вертолеты.