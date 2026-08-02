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Готовили теракты по всей Европе! 1 481

В мире
Дата публикации: 02.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Террористы Хамас

Террористы Хамас

Следователи и журналисты раскрыли тайную сеть Хамас на нашем континенте. Террористы планировали устроить кровавую баню во вторую годовщину страшной резни в Израиле.

"Долгое время эксперты считали, что ХАМАС не планирует терактов в Европе. Очевидно, это было совершенно неправильно. В начале июня в пять часов утра греческий спецназ на туристическом курорте Агиос Николаос на Крите задержал 37-летнего египтянина палестинского происхождения, который недавно работал электриком в роскошном отеле. Некоторые греческие СМИ называют его Мотасем. В его афинской квартире греческая полиция обнаружила химикаты, точные весы и другое специальное оборудование для изготовления бомб", - с этого вступления начинается публикация-расследование швейцарских журналистов.

Сенсационное расследование швейцарской газеты «Neue Zürcher Zeitung» показало, что террористическая группировка «Хамас» на протяжении многих лет создавала оперативную террористическую сеть по всей Европе, предположительно планируя теракты с большим числом жертв против еврейских, израильских и западных объектов на континенте, - сообщает в социальной сети facebook портал stmegi.com.

Сеть простиралась от Греции и Кипра до Берлина, Вены, Копенгагена и Лондона — следователи обнаружили материалы для изготовления бомб, тайники с оружием, в том числе автомат АК-47 и более 900 патронов, а также заранее записанное видео с заявлением о причастности к теракту, который ещё не произошёл.

Предполагаемая дата совершения теракта: 7 октября 2025 года — вторая годовщина массового убийства, устроенного «Хамасом». По имеющимся данным, подготовка началась ещё в 2019 году под руководством лидеров «Хамас» в Ливане. Федеральный прокурор Германии полагает, что подозреваемые готовили теракты против еврейских или израильских учреждений в Европе.

«Хамас» — это не только проблема Израиля. И никогда ею не был! ✡

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#терроризм #Израиль #оружие #Греция #Европа #преступность #безопасность #теракт #Хамас
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Эдуард Эльдаров
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