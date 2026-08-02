На греческом острове Сирос предлагается работа по уходу за котами, с бесплатным проживанием и завтраком. Организация по защите животных Syros cats, работающая на острове, в сентябре откроет прием заявок на волонтерские позиции в 2027 году, сообщает агентство "УНИАН".
Работа предполагает занятость пять дней в неделю, около пяти часов в день, минимум на месяц. Взамен волонтеры получают жилье, завтрак и часть расходов на проживание, а в свободное время могут исследовать пляжи острова.
Что предлагает волонтерская программа на Сиросе?
У каждого волонтера будет своя спальня, но им придется делить кухню, ванную комнату и общие зоны с двумя или тремя другими участниками. Видео дня
Волонтеры должны самостоятельно обеспечивать себя обедом, ужином и другими приемами пищи. Организация не возмещает транспортные расходы.
Работа обычно начинается в 8 утра и длится примерно до 13:00. В некоторые дни также может потребоваться помощь с вечерним кормлением и приемом лекарств, поэтому точный график всегда определяется состоянием кошек и текущими задачами.
Ежедневные задачи предполагают:
кормление и смена воды для кошек;
уход за уличными и бездомными кошками;
мытье мисок для еды;
чистка лежанок, клеток и вольеров;
опорожнение и дезинфекция лотков для туалета;
наблюдение за больными или травмированными животными;
введение лекарств, таблеток и глазных капель в соответствии с инструкциями приюта;
социализация котят;
игра с кошками и общение с ними;
помощь при посещениях ветеринара;
подметание и мытье полов;
поддержание порядка в саду и на территории приюта;
распаковка кошачьего корма, наполнителя и других принадлежностей.
Каковы требования?
Syros Cats приветствует как одиночных волонтеров, так и пары. Заявители должны быть готовы к работе минимум в течение месяца, но предпочтение отдается тем, кто может остаться на острове дольше.
Кандидаты должны:
быть совершеннолетними (при этом организация предпочитает кандидатов старше 25 лет);
находиться в хорошей физической форме;
комфортно чувствовать себя с кошками;
оставаться на острове не менее месяца;
хорошо владеть английским языком.
В официальной информации для волонтеров Syros Cats не указаны никакие ограничения по гражданству, и говорится, что они принимают волонтеров из разных стран мира. При этом количество мест ограничено: обычно одновременно в организации работают около четырех волонтеров.
Оставить комментарий