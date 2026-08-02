Дочь главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерала Александра Чайко — 25-летняя Мария Чайко — предположительно получила ранения при взрыве в московском ресторане Balzi Rossi вечером 1 августа.

Российские СМИ также обращают внимание, что в опубликованных списках пострадавших фигурирует 25-летняя «Мария П.», госпитализированная с открытой черепно-мозговой травмой.

Журналисты установили, что в утечках из баз данных Мария Чайко значится под фамилией Передрий. Кроме того, у Марии Чайко и Марии Передрий совпадают год рождения и адрес проживания.

Также, согласно неофициальным данным, при взрыве, вероятно, погиб супруг Марии Чайко. В списке жертв фигурирует 27-летний «Даниил П.», которого издание идентифицирует как Даниила Передрия — предположительно, мужа дочери генерала.

Напомним, что взрыв в ресторане Balzi Rossi произошёл вечером 1 августа. Сперва сообщалось, что причиной стала утечка бытового газа, однако позднее Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что в заведении сработало взрывное устройство, которое женщина пыталась пронести под видом подарка.

По последним данным, в результате взрыва погибли пять человек, ещё 21 получил ранения. Предполагаемой целью покушения мог быть генерал Александр Чайко, сообщает The Moscow Times.

Предварительную информацию о взрыве читайте здесь