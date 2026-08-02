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Мужчина принял соседа в курятнике за медведя и застрелил его 2 904

В мире
Дата публикации: 02.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: ЧП

В американском штате Флорида 25-летний Ариэль Гонсалес Родригес принял соседа за медведя и застрелил его. Об этом пишет People.

Пострадавший от полученного ранения скончался.

Жена стрелявшего рассказала, что ночью услышала подозрительный шум на задем дворе. Женщина решила, что в курятник пробралось какое-то дикое животное, и разбудила мужа.

Родригес взял ружье и вышел на улицу. Он сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако шум не прекращался. По словам мужчины, было темно, поэтому он не мог ничего разглядеть. После нескольких выстрелов в том направлении, откуда раздавался шум, звуки тут же прекратились. Родригес подумал, что ранил хищника, и вернулся домой, чтобы зверь не набросился на него.

Утром он вышел во двор и вместо туши хищника увидел в траве 30-летнего соседа Джейсона Шеффилда. Мужчина лежал лицом вниз. Хозяин дома вызвал полицию.

Родригес рассказал, что у него никогда не было конфликтов с соседом. За несколько часов до происшествия семьи вместе жарили барбекю. У погибшего остались жена и четверо детей.

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#полиция #оружие #трагедия #преступность #стрельба #несчастный случай #семейные отношения
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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