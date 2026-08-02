Премьер-министр Кристен Михал заявил, что Европейский союз должен помочь Испании справиться с миграционным кризисом в Сеуте и что появление новых внутренних границ в Шенгенской зоне не в интересах Эстонии. Другой видный политик, Урмас Рейнсалу, в свою очередь, считает, что в критической ситуации можно было бы рассмотреть вопрос о приостановке действия шенгенских правил в отношении государства-члена, которое не способно сдержать нелегальную миграцию.

Сегодня член комиссии Рийгикогу по государственной обороне Кальюлайд написал в соцсетях, что Isamaa и Центристская партия используют тему Шенгена для предвыборной пропаганды.

По его словам, Эстония потеряет от восстановления погранконтроля на внутренних границах больше, чем многие другие страны Европы, поскольку это сделает грузоперевозки и передвижение людей дороже и медленнее.

«Все, что делает грузоперевозки и передвижение людей дороже и медленнее, нам во вред», – написал Кальюлайд, по словам которого восстановление внутреннего пограничного контроля повлечет за собой дополнительные расходы как для государств, портов и аэропортов, так и для предпринимателей, и в конечном счете за это заплатят пассажиры, заказчики товаров и налогоплательщики.

По его оценке, из-за географического положения Эстонии увеличение времени на пересечение границы особенно сильно ударило бы по грузоперевозкам в Западную Европу. В то же время Кальюлайд подчеркнул, что нелегальная миграция представляет собой серьезную угрозу безопасности и что Эстония должна действовать в этом вопросе решительнее, чем прежде.

«Проблема, безусловно, существует. В Эстонии быстро растут общины, в отношении которых наши службы безопасности неоднократно предупреждали, что с этим сопряжены значительные риски, если мы не изменим свою политику», – написал Кальюлайд, добавив, что ни постановка под сомнение Шенгенского соглашения, ни критика Испании не решат миграционных проблем.

И тут вдруг ломается информационная система погранпункта между Латвией и Беларусью... Что-то явно пошло не так...

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