За последние дни десятки тысяч мигрантов пересекли границу испанского анклава Сеута, добравшись туда по морю и через пограничные заграждения. Испанские власти сообщают, что за последние сутки в город проникли около 50 тысяч человек, из которых более 48,3 тысячи уже вернулись в Марокко.

Большинство прибывших — молодые мужчины из Марокко, однако среди них были также женщины и семьи с детьми. Несмотря на продолжающийся приток людей, ситуация постепенно стабилизируется: многие решили вернуться обратно из-за переполненности города, нехватки еды и мест для ночлега, передает NOS.

Сеута — небольшой испанский анклав на севере Африки с населением около 83 тысяч человек. Испания направила туда дополнительные подразделения военных, а марокканская полиция усилила охрану границы и использует водометы, чтобы не допустить новых массовых переходов.

Причины столь масштабного наплыва пока окончательно не установлены. Премьер-министр Испании Педро Санчес считает, что поводом могла стать недавняя трактовка решения Верховного суда страны. Суд постановил, что мигранты, задержанные при попытке пересечь морскую границу, имеют право пройти стандартную юридическую процедуру рассмотрения их дела.

По словам Санчеса, это решение было неверно истолковано и активно распространялось среди нелегальных перевозчиков мигрантов, что и спровоцировало массовый переход границы.

Подобная ситуация уже происходила в 2021 году, когда тысячи мигрантов также проникли в Сеуту после дипломатического конфликта между Испанией и Марокко, из-за которого марокканские власти фактически ослабили пограничный контроль.

Добраться из Сеуты на материковую часть Испании нелегальным мигрантам непросто. Анклав отделен от Испании морем, а паромное сообщение находится под строгим контролем. Согласно особым правилам Шенгенской зоны, попасть на материк без прохождения паспортного контроля невозможно. Желающие получить убежище должны подавать соответствующее заявление непосредственно в Сеуте.

Массовые переходы стали возможны из-за географического положения анклава. Сеута — испанская территория, полностью окруженная Марокко. Ее сухопутная граница с Марокко имеет протяженность около шести километров. Многие мигранты добираются туда вплавь из марокканского города Фнидек, преодолевая около пяти километров по морю, или выбирают более короткий маршрут из района Белюнеш. Такие попытки крайне опасны: по данным местных властей, число погибших при попытке достичь Сеуты уже выросло до 57 человек.

Сеута принадлежит Испании уже несколько столетий. В 1415 году город захватила Португалия, а после объединения Испании и Португалии здесь появились испанские поселенцы. В 1668 году Португалия официально передала Сеуту Испании. Однако Марокко до сих пор не признает испанский суверенитет над Сеутой и расположенным восточнее анклавом Мелилья, считая эти территории оккупированными.