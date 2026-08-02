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«Полностью покрыта камерами и системами распознавания лиц» 1 613

В мире
Дата публикации: 02.08.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Бывший посол Германии в России

Бывший посол Германии в России

Экс-посол Германии в России о возможной мобилизации в РФ и состоянии здоровья Путина.

Новая мобилизация в России "вероятна", заявил экс-посол Германии в Москве Александер Ламбсдорфф в подкасте замглавреда Bild Пауля Ронцхаймера. Дипломат возглавлял посольство в РФ с августа 2023 по июль 2026 года. "Я считаю скорее вероятным, что мобилизация снова могла бы произойти. Технические предпосылки для этого сейчас значительно лучше, чем в 2022 году. Потому что вся система воинского учета оцифрована. Это значит, что вы как молодой мужчина просто получите на смартфон сообщение: "Вы мобилизованы". И это сообщение одновременно поступит на все погранпункты страны, так что вы уже не сможете покинуть страну", - сказал дипломат.

Он, цитирует дипломата Deutsche Welle, напомнил, что Москва сейчас "полностью покрыта камерами и системами распознавания лиц", в том числе метро. Одновременно жители столицы стали чувствовать на себе последствия вторжения в Украину, "война пришла и в Москву". А огромные размеры России, которые раньше считали преимуществом, стали ее слабостью, так как их тяжело защитить от ударов с воздуха. При этом Ламбсдорфф считает, что слухи о плохом здоровье Владимира Путина преувеличены. Дипломат так рассказал о встрече с ним при вручении верительных грамот:

"Он выглядел решительным, он в хорошей физической форме. В немецких СМИ часто пишут, что у него якобы та или иная болезнь - я не увидел никаких доказательств этому. Я не врач, и поставить диагноз на расстоянии сложно. Но того, о чем говорят в этих слухах, я тогда точно не увидел. Этот человек довольно дисциплинирован, спортивен, у него отличное медобслуживание. Поэтому у меня сложилось впечатление, что он был совершенно в здравом уме".

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#здравоохранение #безопасность #технологии #дипломатия #мобилизация #Россия #Германия #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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