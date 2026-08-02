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Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке 0 319

В мире
Дата публикации: 02.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку вместе со своим правительством. Об этом он заявил в соцсетях.

2 августа началась первая сессия Национального собрания (парламента) Армении девятого созыва. Согласно Конституции страны, это обязывает правительство уйти в отставку.

Пашинян сообщил, что подписал соответствующее заявление и направил его президенту, попросив принять отставку правительства.

После этого, согласно регламенту, президент Армении должен будет назначить нового главу Кабинета министров из числа кандидатов партии, набравшей большинство голосов на парламентских выборах.

В то же время именно партия действующего премьера Армении Пашиняна "Гражданский договор" одержала победу на парламентских выборах 7 июня, набрав 49,7% голосов, и обеспечила себе большинство в Национальном собрании. Поэтому Пашинян, скорее всего, вновь возглавит правительство.

Пока что члены правительства, подавшего в отставку, продолжают исполнять свои обязанности.

Напомним, что 7 июня на очередных парламентских выборах победила правящая партия "Гражданский выбор". Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что партия "Гражданский договор" самостоятельно сформирует правительство.

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#Армения #парламент #правительство #отставка #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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