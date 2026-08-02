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Риск АЧС. Охотники начинают массовый отстрел кабанов 0 371

В мире
Дата публикации: 02.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Осторожней с кабанами

Чтобы ограничить распространение африканской чумы свиней (АЧС) и снизить плотность популяции кабанов в районах с наибольшим риском, Департамент окружающей среды соседней Эстонии обязал охотников в охотничьем сезоне 2026/2027 года добыть не менее 12 600 особей.

Глава отдела охотничьего хозяйства и водных биоресурсов Департамента окружающей среды Танель Тырна сообщил, что по сравнению с первоначальной квотой отстрела в 8585 кабанов, установленной в мае 2026 года, она была увеличена до 12 600 особей после получения новых данных мониторинга и оценки ситуации с распространением АЧС, передает Эстонское общество охотников.

Отстрел кабанов – важная часть борьбы с АЧС. В Эстонии популяция диких кабанов является основным природным резервуаром заболевания. Снижение их численности помогает ограничить распространение вируса в популяции, а также его передачу на свинофермы.

Тырна уточнил, что в последние годы численность кабанов в Эстонии значительно колебалась. «После более широкого распространения АЧС в 2025 году их поголовье во многих местах сократилось, но в то же время в ряде регионов сохраняется высокая плотность популяции, а следовательно, и риск дальнейшего распространения вируса. Поэтому отстрел необходимо продолжать, так как наша цель – поддерживать плотность популяции кабанов на уровне менее трех особей на 1000 гектаров охотничьих угодий», – добавил Танель Тырна.

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#Эстония #экология #охота #АЧС #дикие животные
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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