Выступая перед инвесторами после публикации квартального финансового отчета компании Meta, он заявил, что уже через пять лет практически у каждого человека появится собственный ИИ-агент, работающий без выходных и перерывов на обед.

По словам предпринимателя, подобные системы перестанут быть просто чат-ботами, отвечающими на вопросы. Они смогут действовать от имени пользователя, самостоятельно выполнять поручения и помогать в решении самых разных повседневных задач.

Цукерберг считает, что такие цифровые помощники будут управлять личными финансами, следить за состоянием здоровья, помогать с домашними делами, планировать поездки, вести календарь встреч и даже участвовать в организации личной жизни. Фактически речь идет о переходе от привычных голосовых ассистентов к полноценным интеллектуальным агентам, способным понимать контекст и принимать решения в рамках заданных пользователем полномочий.

Конкуренция за рынок

Развитие персональных ИИ-агентов становится одним из главных направлений современной технологической гонки. Над аналогичными решениями сегодня работают сразу несколько крупнейших мировых компаний, рассчитывая превратить искусственный интеллект в универсального цифрового помощника.

По мнению аналитиков, следующий этап развития технологий будет связан не столько с созданием более «умных» чат-ботов, сколько с появлением автономных агентов, которые смогут выполнять реальные действия без постоянного участия человека: бронировать билеты, оформлять покупки, анализировать документы, оплачивать счета и взаимодействовать с различными онлайн-сервисами.

Рост рисков

Несмотря на оптимистичные прогнозы, эксперты напоминают, что массовое распространение подобных систем неизбежно поставит новые вопросы о безопасности и конфиденциальности данных. Чтобы эффективно управлять финансами, здоровьем или домашними делами, ИИ-агенту потребуется доступ к большому объему личной информации пользователя.

Кроме того, остается открытым вопрос ответственности в случае ошибок, если цифровой помощник самостоятельно примет неверное решение или станет жертвой кибератаки. Именно поэтому многие специалисты считают, что развитие подобных технологий должно сопровождаться созданием четких правил их использования.

Тем не менее, крупнейшие технологические компании продолжают активно инвестировать в искусственный интеллект, рассматривая персональных ИИ-агентов как следующий этап цифровой революции. Если прогноз Цукерберга оправдается, уже через несколько лет у миллионов людей может появиться собственный виртуальный помощник, способный взять на себя значительную часть ежедневной рутины.