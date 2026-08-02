Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп: США и Израиль отложили удары по Ирану ради сделки 0 107

В мире
Дата публикации: 02.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп

Президент США утверждает, что принял решение отложить удары по Ирану после просьбы Тегерана и соседних стран, которые обсуждают мирное соглашение.

США и Израиль временно воздержатся от новых ударов по Ирану по просьбе Тегерана и других стран региона, написал президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social в воскресенье, 2 августа.

По словам Трампа, США были готовы к нанесению массированных ударов. "Тем не менее Иран и другие страны Ближнего Востока обратились к нам с просьбой воздержаться от нанесения удара, поскольку были согласованы основные параметры сделки", - написал американский президент.

Сделка, как требует Трамп, должна включать "немедленное и полное открытие Ормузского пролива, а также устранение ядерной угрозы со стороны Ирана". "Учитывая эту просьбу и действуя в интересах будущего всего мира, а также ради сохранения успешного и процветающего Ирана, я согласился отменить удар - при условии, что нам удастся оперативно заключить сделку. Израиль разделяет эту позицию", - написал Трамп.

Трамп уже отдал приказ нанести новые удары

В конце недели газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Дональд Трамп отдал приказ о новой серии ударов, призванных вынудить Тегеран сложить оружие. При этом любой прогресс в дипломатии может убедить Трампа отменить атаки и вернуться к переговорам, утверждали собеседники WSJ. По их словам, президент также может просто передумать.

Телеканал CBS News уточняет, что США и Израиль планировали совместные удары по объектам энергетической инфраструктуры Ирана, которые могли продлиться все выходные. Вероятно, целями стали бы нефтеперерабатывающие заводы и электростанции, передает "Немецкая волна".

×
Читайте нас также:
#Иран #США #Израиль #Дональд Трамп #дипломатия #нападение #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Генерал Чайко
Изображение к статье: Винсент Пасторе
Изображение к статье: Мигранты в Сеуте Иконка видео
Изображение к статье: Москва

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Огурцы
Дом и сад
Изображение к статье: Шашлык
Еда и рецепты
Изображение к статье: Осторожней с кабанами
В мире
Изображение к статье: Ирина Аллегрова
Lifenews
Изображение к статье: Марк Цукерберг
В мире
Изображение к статье: Осторожность не повредит
Наша Латвия
Изображение к статье: Огурцы
Дом и сад
Изображение к статье: Шашлык
Еда и рецепты
Изображение к статье: Осторожней с кабанами
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео