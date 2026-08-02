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Умер Винсент Пасторе — звезда сериала «Клан Сопрано» 1 336

В мире
Дата публикации: 02.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Винсент Пасторе

Умер Винсент Пасторе, наиболее известный по работе в сериале «Клан Сопрано». Об этом сообщает издание TMZ.

1 августа 80-летний актер найден мертвым в своем доме в Бронксе. Тело обнаружил его друг Стивен Виллано после того, как от Пасторе не было никакой информации в течение нескольких дней. Семья пока ничего не знает о причине смерти.

Винсент Пасторе служил в военно-морском флоте во время войны во Вьетнаме, а затем получил актерское образование. Свою первую роль он получил в фильме «Черные розы». Пасторе часто играл в различных проектах о мафии, например, в картинах «Славные парни», «Путь Карлито», «Люди уважения» и «Свидетель мафии». В 1999 году Винсент получил роль Сальваторе «Биг Пусси» в сериале «Клан Сопрано».

Он также снимался в фильмах «История акулы», «Однажды в Бруклине». В последние годы жизни Пасторе был участником реалити-шоу на телевидении, участвовал в программах «Celebrity Fit Club» и «Dancing with the Stars».

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#телевидение #смерть #сериалы #знаменитости
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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