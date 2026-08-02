Российские СМИ пишут, что в ресторане в центре Москвы пытались взорвать главнокомандующего Воздушно-космических сил России Чайко.

При взрыве в субботу, 1 августа сразу погибли трое: посетитель ресторана, его охранник и женщина, которая пыталась пронести в здание бомбу, ранения получил 21 человек.

На утро воскресенья число погибших при взрыве возросло до пяти, двое людей при происшествии скончались в больнице. Более шести пострадавших остаются в тяжелом состоянии.

Целью взрыва были гости частного мероприятия на веранде ресторана Balzi Rossi, пишет «Коммерсант». По данным издания, вечеринка тщательно охранялась. Женщина, которая пыталась пронести внутрь взрывное устройство, сказала остановившему ее охраннику, что несет подарок в коробке, однако сотрудник охраны решил проверить коробку, в этот момент произошел взрыв.

«Бомбу подорвали дистанционно. Сила взрыва была эквивалентна килограмму тротила, а само устройство заряжено металлическими шариками, поэтому пострадали и люди, находившиеся на веранде ресторана», — рассказал источник издания. По его данным, женщину-курьера «буквально разорвало на части», ее руку нашли на дороге более чем в десяти метрах от места взрыва, пишет The Moscow Times.

Репортеры выяснили, что генерал Чайко не отмечал назначение на должность главнокомандующего ВКС, которое состоялось в мае, и планировал сделать это одновременно с празднованием юбилея – 27 июля ему исполнилось 55 лет. Среди гостей мероприятия была группа высокопоставленных сотрудников ФСБ РФ, чиновников, депутатов, генералов Минобороны России...

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