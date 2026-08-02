В Греции во время борьбы с крупным лесным пожаром к северо-западу от Афин столкнулись два пожарных вертолета. В результате продолжается поисково-спасательная операция, а огонь уже уничтожил более 100 домов и вынудил власти эвакуировать жителей нескольких населенных пунктов.

Пожар произошел в районе Псата в регионе Аттика, где авиация участвовала в тушении одного из крупнейших очагов возгорания. По данным греческой пожарной службы, два вертолета столкнулись во время выполнения задания.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как машины сближаются на малой высоте. В какой-то момент несущий винт нижнего вертолета задевает днище второго. Один из вертолетов падает и вспыхивает, второй успевает сбросить воду и продолжает полет. Подлинность видео пока официально не подтверждена.

Экипаж одного из вертолетов удалось обнаружить живым. Ко второму воздушному судну были направлены спасатели, продолжаются поисково-спасательные работы.

Лесной пожар бушует в районе Порто-Гермено, примерно в 60 километрах от Афин. Несмотря на ослабление сильного ветра, пламя перекинулось через горный хребет и достигло поселка Вениза, а также территории военного полигона, где начали взрываться неразорвавшиеся боеприпасы.

Основные силы пожарных сосредоточены на защите прибрежного города Мегара с населением около 30 тысяч человек. По данным местных СМИ, огнем уже уничтожено свыше 10 тысяч гектаров территории.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что масштаб стихии превышает возможности любых заранее подготовленных планов.

Власти объявили эвакуацию ряда населенных пунктов в западной Аттике, включая промышленную зону возле Мегары. Местные жители помогают пожарным, самостоятельно пытаясь сдержать распространение огня.

Одновременно новый лесной пожар вспыхнул на популярном туристическом острове Кефалония, где также пришлось эвакуировать несколько поселков.

Тем временем во Франции и Испании ситуация постепенно стабилизируется. В департаментах Жиронда и Вар зафиксированы лишь отдельные очаги возгорания, а большинство крупных пожаров в Испании удалось локализовать.

На фоне затяжной жары и засухи проблемы испытывают и другие европейские страны. В Венгрии рекордное обмеление Дуная привело к первой за 44 года остановке единственной в стране атомной электростанции, а в Сербии уровень реки упал до минимальных значений с 1985 года, что значительно сократило выработку крупнейшей гидроэлектростанции.

Эксперты отмечают, что нынешнее лето стало одним из самых тяжелых для Европы из-за продолжительных волн жары, засухи и многочисленных лесных пожаров, масштабы которых, по мнению ученых, усиливаются под влиянием изменения климата.