Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Войны в Украине и Иране сливаются в мегаконфликт и поглощают нейтральные страны - эксперт 1 438

В мире
Дата публикации: 02.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Разгорается мегаконфликт
ФОТО: Thought Co

За ударом Украины по танкеру Ирана в Каспийском море последовала атака на газовозы в Средиземном море, и это совпадение не случайно.

Войны в Иране и Украине все больше пересекаются и одновременно расширяются, поглощая все больше стран – даже тех, которые заявляют о нейтралитете. Об этом пишет издание Fortune, анализируя последствия "мегаконфликта".

Недавно Украина атаковала иранское грузовое судно, перевозившее военные грузы между Ираном и Россией по Каспийскому морю. Несколько дней спустя иранские беспилотники атаковали танкеры со сжиженным природным газом в порту на средиземноморском побережье Египта, что стало первым случаем атаки на страну во время войны с Ираном.

Как отмечает Дэн Аламариу, главный геополитический стратег Alpine Macro, атака в Средиземном море может повлиять на цены на газ в Европе, ставки судоходства и стоимость страхования. Это произошло на фоне требований Ирана к европейским странам привлечь Украину к ответственности за нападение на судно в Каспийском море.

"Войны между Ираном и Украиной могут быть взаимосвязаны. За ударом Украины в Каспийском море через несколько дней последовало возгорание газовозов в Средиземном море. Возможно, это не совпадение, существует риск сближения двух конфликтов", – предупредил эксперт.

Украина в конфликте на Ближнем Востоке

Эксперт по Ирану Хамидреза Азизи изложил несколько возможных причин для удара Украины по иранскому судну.

Одна из них заключается в том, что Украина хочет продемонстрировать свою ценность как партнера для США. Другая точка зрения состоит в том, что Израиль и США попросили Украину оказать давление на Иран от их имени, опасаясь, что любые атаки на иранскую инфраструктуру вызовут ответные меры против их региональных экономических активов. Реклама

Третья интерпретация заключается в том, что атака Украины была ответом на угрозы повстанцев-хуситов судам в Баб-эль-Мандебском проливе.

Financial Times также считает, что удар Украины мог быть предупреждением о том, что иранское побережье Каспийского моря находится под угрозой и может быть использовано в качестве рычага в переговорах с США.

Бывший министр обороны США Марк Эспер, работавший в первой администрации Трампа, ранее утверждал, что войну с Ираном следует интернационализировать, включив в нее союзников Америки в Азии и Европе, а также страны, граничащие с Ираном, такие как Турция, Армения и Азербайджан.

Эксперт по энергетике Даниэль Йергин, вице-председатель S&P Global, также заявил, что война с Ираном расширяется географически и геополитически.

"Подумайте обо всех морях – Персидском заливе, Красном море, Средиземном море, Черном море, Балтийском море, Каспийском море – все они стали аренами нефтяной войны", – сказал он, рассказывает агентство УНИАН.

×
Читайте нас также:
#Иран #Украина #энергетика #геополитика #экономика #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
4
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Никол Пашинян
Изображение к статье: Генерал Чайко
Изображение к статье: Винсент Пасторе
Изображение к статье: Мигранты в Сеуте Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Лето
Наша Латвия
Изображение к статье: Минздрав рекомендует
Наша Латвия
Изображение к статье: Огурцы
Дом и сад
Изображение к статье: Шашлык
Еда и рецепты
Изображение к статье: В Италии вынесли приговор аферисту, который годами собирал деньги на вымышленные археологические раскопки
Культура &
Изображение к статье: Колонна грузовиков
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Лето
Наша Латвия
Изображение к статье: Минздрав рекомендует
Наша Латвия
Изображение к статье: Огурцы
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео