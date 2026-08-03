Польский ультрамарафонец Бартломей Кубковский стал первым человеком, которому удалось без остановок переплыть Балтийское море по маршруту из Швеции в Польшу. Почти 55 часов он провел в холодной воде без сна и отдыха, преодолев более 160 километров открытого моря.

Исторический заплыв начался днем 31 июля у побережья шведского поселка Касеберга (Kåseberga), а завершился вечером 2 августа на пляже польского города Дзивнув. Все это время спортсмен не выходил из воды и не касался сопровождавшего его судна — по правилам ультрамарафонских заплывов любое такое нарушение автоматически аннулирует результат. Питание и напитки команда передавала пловцу с лодки при помощи специальной длинной штанги.

Самым тяжелым оказался последний участок дистанции. Когда до финиша оставалось около полутора километров, организм Кубковского оказался на пределе. Из-за сильнейшего истощения он перестал различать берег, несколько раз спрашивал сопровождающих, сколько еще осталось плыть, а затем остановился и произнес: «У меня уже нет сил, панове».

Команде удалось убедить спортсмена сделать последнее усилие, и примерно через полчаса он достиг польского берега, завершив исторический заплыв.

Эта победа стала итогом нескольких неудачных попыток. В 2022 году Кубковский преодолел 115 километров, но был вынужден сойти из-за ухудшения погоды. В 2023-м он проплыл 117 километров, однако снова помешала непогода. В 2024 году спортсмен сошел после 72 километров из-за сильных течений и морской болезни. Самой драматичной стала попытка 2025 года: тогда он преодолел 159 километров, но потерял сознание всего в 11 километрах от финиша.

Исторический заплыв проходил в рамках благотворительной акции Ultra Baltic Swim 2026. Во время марафона собирались средства для фонда Cancer Fighters, который помогает детям и молодым людям, борющимся с онкологическими заболеваниями. К моменту финиша было собрано более 560 тысяч польских злотых.