В понедельник в Латвию отправилась третья в этом году ротация эстонских пограничников ESTPOL11. В течение двух недель она будет помогать южным соседям на латвийско-белорусской границе справляться с миграционным давлением и пресекать незаконную иммиграцию, последствия которой в последние недели ощущаются и в Эстонии.

Предыдущая ротация ESTPOL11 вернулась в Эстонию в середине июля. Поскольку миграционное давление на латвийско-белорусской границе не ослабевало, Департамент полиции и погранохраны начал подготовку к отправке следующего подразделения. Официальный запрос о помощи от латвийской стороны поступил 28 июля.

Если ситуация на границе в ближайшие недели не изменится, Департамент полиции и погранохраны будет направлять ротации ESTPOL в Латвию до конца сентября. Это означает, что в течение следующих двух месяцев поддержку латвийским коллегам окажут четыре эстонских подразделения.

В понедельник утром, 3 августа, из Лыунаской префектуры на юго-восточную границу Латвии отправилась третья ротация ESTPOL11 в составе 11 человек.

По словам префекта Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны Вайко Вахера, ситуация на латвийско-белорусской границе не изменилась. "Ежесуточно из Беларуси в Латвию пытаются незаконно проникнуть в среднем более ста человек, и некоторые из них в последние недели добрались до Эстонии. Чтобы внешняя граница Европейского союза была защищена, а наши южные соседи могли предотвращать и пресекать незаконную иммиграцию, мы продолжим помогать латвийским коллегам в течение следующих двух месяцев. Латвийско-белорусская граница - это то место, где можно сдержать миграционное давление, достигающее и нас. Это не какая-то далекая проблема, которой должны заниматься только наши соседи, ведь граница Латвии и Беларуси - это внешняя граница как НАТО, так и Европейского союза. Внося там свой вклад, мы вместе помогаем защищать внешнюю границу ЕС от незаконной деятельности", - пояснил Вахер.

Руководитель третьей ротации ESTPOL Райн Ярв отметил, что, помогая Латвии, эстонские полицейские помогают своим коллегам и партнерам в Эстонии. "У наших южных соседей мы действуем непосредственно в "горячей точке", и прилагаемые там усилия, мы надеемся, окажут положительное влияние и на ситуацию в Эстонии. У нас многопрофильная команда, в которую входят инструкторы, патрульные полицейские и пограничники, ежедневно работающие в Лыунаской, Ляэнеской и Идаской префектурах. В ходе ротации мы сможем отработать практическое взаимодействие с латвийскими коллегами и представителями других соседних стран, которые также поддерживают Латвию в сдерживании миграционного давления. Кроме того, помощь Латвии дает возможность ознакомиться с ситуациями, возникающими в ходе гибридной атаки, чтобы при необходимости быть готовыми, если нечто подобное произойдет в Эстонии", - сказал руководитель ротации Ярв.

Третья ротация ESTPOL11, отправившаяся в Латвию в понедельник, пробудет там до середины августа, после чего ее сменит следующее подразделение.