На прошлой неделе истребители воздушной полиции НАТО в странах Балтии один раз поднимались в воздух для опознания и сопровождения российского самолета, нарушившего правила полетов, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

30 июля истребители перехватили разведывательный самолет Ил-20, следовавший в международном воздушном пространстве из материковой части России в Калининградскую область.

Самолет летел с выключенным радиолокационным автоответчиком, без плана полета, но поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с баз в Литве и Эстонии.