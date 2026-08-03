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Истребители НАТО сопроводили российский самолет над Балтикой 0 55

В мире
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самолет NATO
ФОТО: LETA

На прошлой неделе истребители воздушной полиции НАТО в странах Балтии один раз поднимались в воздух для опознания и сопровождения российского самолета, нарушившего правила полетов, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

30 июля истребители перехватили разведывательный самолет Ил-20, следовавший в международном воздушном пространстве из материковой части России в Калининградскую область.

Самолет летел с выключенным радиолокационным автоответчиком, без плана полета, но поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

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#НАТО #Литва #авиация #разведка #Россия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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