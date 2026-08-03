После ухода премьер-министра Великобритании Кира Стармера и скорой замены президента Франции Эммануэля Макрона в Европе возник вакуум лидерства, который может оставить Европу без руля и разрушить коалицию желающих по поддержке Украины.

Как пишет The Telegraph, преемник Стармера Энди Бернхэм известен более жестким контролем над внутренней политикой государства, но имеет небольшой опыт во внешней политике.

Однако главные опасения вызывает уход Макрона с поста президента Франции в следующем году, когда закончится его второй срок. При этом очевидного преемника у него нет.

Сейчас фаворитом букмекеров на его место является Марин Ле Пен, лидер крайне правой партии "Национальное собрание". Ранее она обещала вывести Францию ​​из военного командования НАТО, снять санкции с России и подтолкнуть Украину согласию на мирное соглашение на условиях Москвы.

Крайне левый радикал Жан-Люк Меланшон, которого считают одним из её главных соперников на выборах, пошёл ещё дальше, пообещав выйти из западного военного альянса.

Кто придет на смену

Сейчас в дипломатических кругах идут активные дискуссии о том, кто мог бы занять вакуум, образовавшийся после ухода Макрона, и занять пост лидера наряду с Великобританией.

Очевидным кандидатом является канцлер Германии Фридрих Мерц. Однако он погряз во внутренних кризисах, конфликтах в своей партии, и возникает все больше вопросов о том, как долго он сможет оставаться лидером.

Родерих Кизеветтер, депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) г-на Мерца, подчеркнул, что в обеих правящих партииях Германии некоторые представители готовы вести переговоры с Москвой и вернуться к обычным делам с Россией после окончания войны в Украине.

В результате это привело к тому, что Мерц удерживает важнейшее оружие, такое как ракета большой дальности "Таурус", или отказывается захватывать суда теневого флота России, используемые для обхода западных санкций в отношении продажи нефти.

"Это не лидерство, и кто же тогда возглавит Европу? Нам нужен Черчилль. У нас было несколько моментов, подобных Черчиллю, но пока в Европе нет Черчилля", - подчеркнул он.

Но канцлер Германии – не единственный иностранный лидер, которого считают потенциальным слабым звеном.

Дональд Туск, премьер-министр Польши, возглавляющий одну из сильнейших армий НАТО, отказался участвовать в каких-либо операциях на Украине из-за близости своей страны к России. Ему также предстоит борьба за победу на выборах в следующем году.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которая также отказалась отправить войска в Украину, должна провести выборы в Италии до конца следующего года.

"Хотя ожидается, что два лидера Европейской группы пяти, наряду с Великобританией, Францией и Германией, одержат победу, вряд ли их будут рассматривать как возможных преемников Макрона", - подчеркивает The Telegraph.

Пока единственным вариантом остается возможность премьера Британии Энди Бернема самостоятельно взять на себя руководство коалицией желающих, подытоживается в статье.