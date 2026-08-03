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Литва потребует от России компенсацию за поврежденное при атаке посольство в Киеве 1 334

В мире
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: разбитое стекло
ФОТО: пресс-фото

Литва официально выразила протест России после повреждения своего посольства в Киеве во время массированной атаки на украинскую столицу. Вильнюс намерен потребовать компенсацию причиненного ущерба и не исключает дальнейших ответных мер.

Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя России и вручило ему ноту протеста в связи с повреждением здания литовского посольства в Киеве во время ночной российской атаки.

В документе Вильнюс решительно осудил обстрел украинской столицы, в результате которого пострадали гражданские объекты, включая дипломатическое представительство Литвы.

В МИД подчеркнули, что подобные действия являются грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

После оценки нанесенного ущерба Литва намерена потребовать от России компенсацию. Кроме того, в ноте указано, что страна оставляет за собой право принять дополнительные ответные меры.

По данным литовского внешнеполитического ведомства, во время атаки две российские ракеты или реактивные беспилотники разорвались в Печерском районе Киева — примерно в пяти и 150 метрах от ограждения посольства.

В результате были повреждены оконные конструкции здания, выбиты стекла, пострадали крыша и установленные на ней солнечные панели. Никто из сотрудников дипломатической миссии не пострадал.

Председатель комитета Сейма Литвы по иностранным делам Ремигиюс Мотузас заявил, что произошедшее следует обсудить с партнерами по Европейскому союзу и НАТО.

По его словам, даже если дипломатическое представительство не являлось непосредственной целью удара, его повреждение во время боевых действий считается крайне серьезным инцидентом с точки зрения международного права.

Во время той же массированной атаки на Киев, по данным украинских властей, погибли по меньшей мере девять мирных жителей, десятки человек получили ранения, а спасатели эвакуировали из разрушенных зданий более ста человек.

Ранее повреждение литовского посольства уже осудили президент Литвы Гитанас Науседа и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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#Литва #Украина #компенсация #дипломатия #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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