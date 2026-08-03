Марокко сообщило о гибели 11 мигрантов после массовой попытки проникновения в Сеуту. В то же время Испания заявляет минимум о 72 жертвах. Ситуация вызвала напряженность в ЕС из‑за слишком мягкой, по мнению многих, миграционной политики.

Министерство внутренних дел Марокко впервые озвучило данные о погибших мигрантах, которые на прошлой неделе пытались добраться до испанского анклава Сеута в Северной Африке: по данным ведомства, погибли 11 человек. Эта цифра существенно ниже оценки Испании, где сообщали как минимум о 72 погибших.

Со среды по пятницу на территорию анклава проникли десятки тысяч нелегальных мигрантов, что вызвало дипломатическую напряженность внутри Евросоюза: ряд стран-членов раскритиковали пассивность Испании и ее мягкую миграционную политику.

По словам представителя министерства внутренних дел Марокко Рашида Эль-Хальфи, из 11 погибших десять утонули, еще один человек сорвался со скалы.

Марокко также заявило, что работает в координации с Испанией, чтобы проверить эти данные и установить личности тел, обнаруженных на испанской территории.

В то же время в Министерстве объяснили резкий наплыв «злонамеренным использованием» социальных сетей и «распространением вводящей в заблуждение информации».

Также там указали на «неверное толкование правовых норм», имея в виду постановление Верховного суда Испании от 8 июля, согласно которому морских мигрантов нельзя высылать так же быстро, как других.

Министерство сообщило о 40 тысячах попытках незаконно въехать в Сеуту. Еще 1135 человек пытались нелегально попасть в испанский анклав Мелилья, расположенный восточнее, но были оперативно возвращены на территорию Марокко, добавили в ведомстве.

По данным испанских властей, за последние дни в Сеуту смогли проникнуть более 60 тысяч человек, но большинство из них уже вернулись в Марокко.

Марокканская ассоциация по правам человека (AMDH) заявила, что «жертв почти 130» – помимо десятков людей, которые до сих пор числятся пропавшими без вести.

По данным МВД, прокуратура начала официальное расследование произошедшего.