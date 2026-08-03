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Мощное землетрясение произошло в Египте: толчки ощутили и в Израиле 0 219

В мире
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Землетрясение

В ночь на 3 августа на востоке Египта произошло землетрясение магнитудой до 5,6. Подземные толчки ощущались в нескольких крупных городах страны, а также в центральных и южных районах Израиля.

Землетрясение произошло около трех часов ночи. По данным египетских сейсмологов, эпицентр находился в 38–40 километрах к северу от Суэца. Разные службы оценили магнитуду от 5,0 до 5,6, что объясняется различиями в методиках обработки данных.

Толчки почувствовали жители Каира, Суэца, Александрии и других городов Египта. Многие сообщили, что проснулись из-за сильной вибрации зданий.

После землетрясения министр здравоохранения Египта распорядился привести экстренные службы в состояние повышенной готовности. Египетский Красный Полумесяц также активировал план реагирования и призвал жителей не заходить в здания с признаками повреждений.

Подземные толчки ощущались и в Израиле. На некоторых мобильных телефонах автоматически сработала система экстренного оповещения о землетрясении.

По состоянию на утро сообщений о погибших, пострадавших или серьезных разрушениях не поступало.

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#Израиль #землетрясение #Египет #безопасность
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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