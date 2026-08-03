У республиканцев в США появился серьезный конкурент на следуюших президентских выборах.

Шансы на избрание президентом США Джона Оссоффа с российскими корнями подскочили на сайте прогнозов.

Пользователи Polymarket оценили в 9% шансы сенатора от Джорджии Джона Оссоффа стать следующим президентом США. На его победу уже поставили свыше $5 млн, а на выдвижение от Демократической партии — более $12 млн.

Выше котировки только у республиканцев Джей Ди Вэнса (21%) и Марко Рубио (13%), а также демократа Гэвина Ньюсома (12%). При этом 39-летний Оссофф уже обошел Камалу Харрис и идет почти вровень с Александрией Окасио-Кортес, - сообщает RTVI US.

Сам сенатор президентские амбиции отрицает и сосредоточен на переизбрании в ноябре, где опережает поддержанного Дональда Трампом республиканца Майка Коллинза примерно на 8 пунктов. В сети напоминают, что молодой сенатор Барак Обама точно так же отказывался от планов стать президентом, а через два года выиграл выборы.

Оссофф, чьи еврейские предки по отцовской линии эмигрировали из Российской империи, остается самым молодым членом Сената и в случае победы стал бы первым президентом-иудеем в истории США. The New York Times называет его «кандидатом из пробирки» — идеальным компромиссом для центристов и левого крыла демократов.