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Неожиданный кандидат с предками из России 0 209

В мире
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сенатор Джон Оссофф

Сенатор Джон Оссофф

У республиканцев в США появился серьезный конкурент на следуюших президентских выборах.

Шансы на избрание президентом США Джона Оссоффа с российскими корнями подскочили на сайте прогнозов.

Пользователи Polymarket оценили в 9% шансы сенатора от Джорджии Джона Оссоффа стать следующим президентом США. На его победу уже поставили свыше $5 млн, а на выдвижение от Демократической партии — более $12 млн.

Выше котировки только у республиканцев Джей Ди Вэнса (21%) и Марко Рубио (13%), а также демократа Гэвина Ньюсома (12%). При этом 39-летний Оссофф уже обошел Камалу Харрис и идет почти вровень с Александрией Окасио-Кортес, - сообщает RTVI US.

Сам сенатор президентские амбиции отрицает и сосредоточен на переизбрании в ноябре, где опережает поддержанного Дональда Трампом республиканца Майка Коллинза примерно на 8 пунктов. В сети напоминают, что молодой сенатор Барак Обама точно так же отказывался от планов стать президентом, а через два года выиграл выборы.

Оссофф, чьи еврейские предки по отцовской линии эмигрировали из Российской империи, остается самым молодым членом Сената и в случае победы стал бы первым президентом-иудеем в истории США. The New York Times называет его «кандидатом из пробирки» — идеальным компромиссом для центристов и левого крыла демократов.

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#выборы #США #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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